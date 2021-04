Aicina piedalīties viktorīnā par Eiropas Savienību un labklājības nozari Latvijā

Labklājības ministrija otro gadu pēc kārtas rīko erudīcijas spēli “Lielā Eiroviktorīna” 10.‒11. klašu skolēniem. Viktorīnas mērķis ir pārbaudīt vidusskolēnu zināšanas par Eiropas Savienību (ES) un ES fondu ieguldījumiem labklājības jomā, kā arī palīdzēt skolotājiem dažādot mācību vielu un procesu.



Spēle “Lielā Eiroviktorīna” tiks izspēlēta attālināti no 10. līdz 21. maijam, un to būs iespējams ērti integrēt kādā no mācību stundām, tādējādi apvienojot izglītošanos ar erudīcijas spēli un izklaidi.

Katru klasi ieteicams pārstāvēt skolotājam, lai ne tikai vadītu spēles gaitu, bet arī pārrunātu jautājumus un pareizās atbildes ar skolēniem, tādējādi papildinot viņu zināšanas par ES un labklājības nozares Latvijā daudzpusību un atbildības jomām.

Viktorīnā noteiks sešas uzvarētāju klases. Katra reģiona – Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, Latgales un Sēlijas – erudītākā klase saņems dāvanu karti 250 eiro vērtībā klases saliedēšanai. Savukārt viserudītākā klase Latvijā – labākā no visiem reģioniem – saņems papildu dāvanu karti 250 eiro vērtībā.

Līdz 7. maijam skolotāji var reģistrēt klasi dalībai “Lielajā Eiroviktorīnā” šeit .

“Lielā Eiroviktorīna” ir Labklājības ministrijas rīkota erudīcijas spēle 10.‒11. klašu skolēniem par Eiropas Savienību un ES fondu ieguldījumu labklājības jomā. Sīkāka informācija “Lm.gov.lv” un Labklājības ministrijas “Facebook” kontā.