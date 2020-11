Atklāj Latvijā pirmo inovāciju izglītības platformu skolēniem

Lai veicinātu inovēšanas prasmju attīstību un tehnoloģijās balstītu inovatīvu uzņēmumu rašanos, izglītības organizācija “Junior Achievement Latvia” sadarbībā ar tehnoloģiju uzņēmumu “Printful” un Rīgas Biznesa skolu radījusi pirmo inovāciju izglītības platformu skolēniem. Tās ietvaros šonedēļ inovatīvu biznesa ideju autori no Latvijas skolām satiksies pirmajā tiešsaistes nometnē, kur divas dienas tie praktiski strādās pie savu produktu izstrādes kopā ar IKT nozares uzņēmējiem un profesionāļiem. “”Junior Achievement Latvia” nesen veiktajā aptaujā 28 % Latvijas skolēnu apgalvo, ka nākotnē vēlas veidot savu uzņēmumu tehnoloģiju nozarē. Tomēr, kā rāda ikgadējā Skolēnu mācību uzņēmumu programma, no 1200 mācību gadā reģistrētiem uzņēmumiem tikai daži iecer saistīt savu biznesa ideju ar inovāciju un IKT nozari. Mūsu mērķis ir šo īpatsvaru gadu no gada palielināt. Jaunizveidotā izglītības platforma jauniešus ne vien motivēs inovēt, bet arī sniegs palīdzīgu roku idejas aizvešanai līdz prototipam un tālāk jau reāla, konkurētspējīga produkta izveidei,“ saka “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns.

“”Printful” sākās pirms 7 gadiem kā daļa “Draugiem Group” ideju inkubatora “Idea Bits”, kur guvām ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī zināšanas un vērtīgus padomus no pieredzējušiem IT profesionāļiem. Kopš tā laika esam apdrukājuši vairāk nekā 24 miljonus produktu, un šobrīd “Printful” strādā gandrīz 1500 kolēģu Latvijā, Spānijā, ASV, Meksikā un Kanādā. Tagad ir mūsu kārta atbalstīt IT un e-komercijas nākotni – uzskatām, ka izpratni par to var attīstīt jau skolas solā. Lepojamies, ka “Junior Achievement” inovāciju programmas mentoru vidū ir arī “Printful” komandas labākie speciālisti,” saka “Printful” vadītājs Dāvis Siksnāns.

Inovāciju izglītības platforma ļaus skolēniem pilnveidot savas uzņēmējspējas, praktiski uzsākt tehnoloģijās balstīta produkta izstrādi. Tās ietvaros paredzēts organizēt inovāciju nometnes, vadīt digitālās pratības un programmēšanas vebinārus, nodrošināt pieredzējušu tehnoloģiju un biznesa ekspertu atbalstu skolēniem un arī viņu pedagogiem visa mācību gada garumā.

Inovāciju nometne no 12. līdz 13. novembrim norisināsies attālināti, tajā piedaloties tehnoloģiju jomas mācību uzņēmumiem un tehnoloģiju ekspertiem. Starp skolēnu mācību uzņēmumu biznesa idejām, kas šogad tiks attīstītas šajā nometnē, ir tehnoloģija nogulšņu noņemšanai no traukiem, galda piederumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ēdienu recepšu digitālais katalogs, līdzeklis pret briļļu aizsvīšanu un citi.

