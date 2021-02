Gada notikums – “Budžeta vāģi Gulbenē”

“Budžeta vāģi Gulbenē” ir auto entuziastu klubiņš Latvijas iedzīvotājiem. Tas savu darbību uzsācis tikai pērn 13.novembrī, bet jau kļuvis par “Gada notikumu” Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” rīkotajā “Gada atsitienā 2020”. Klubu izveidojuši divi Gulbenes jaunieši – Ņikita Trifonovs un Daniels Raģelis. Piedāvājam sarunu ar Ņikitu!

- Kā radās ideja izveidot Gulbenē auto entuziastu klubu?

- Īstenībā mums ar Danielu ideja, ka varētu kopīgi organizēt braucienus, radās jau sen, bet netika nekas realizēts. Vienā piektdienā, kas bija melnā piektdiena – 13.novembris, vienkārši no rīta izdomāju uzrakstīt vēl dažiem cilvēkiem, vai viņi nevēlas kopīgi pabraukāt. Pēc tam jau uztaisījām “WhatsApp” grupu, jo bariņš jau bija savācies. Pēc tam izdomājām, ka jāsataisa uzlīmītes. Un, ja jau uzlīmes ir, tad izdomājām, ka jāuztaisa arī “Instagram” konts. Tādas konkrētas idejas mums nebija, ka kaut ko veidosim, tā drīzāk bija spontāna rīcība, jo viss tapa trīs stundu laikā.

- Kāpēc nosaukums “Budžeta vāģi Gulbenē”?

- Par nosaukumu mēs vispār nedomājām. Nosaukums radās, kad mēs izdomājām, ka vajag uztaisīt uzlīmes. Ja jau taisām uzlīmes, tad kaut kas tur ir jāraksta virsū, lai tā būtu kā tāda atpazīšanas zīme. Nosaukumu izdomājam, lai pašiem un citiem būtu jautri. Gribējām savākt kopā cilvēkus ar līdzīgām domām, lai būtu iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, parunāties, padalīties pieredzē, varbūt paprasīt kādu padomu.

- Kāpēc izveidojāt Covid-19 laikā, kāpēc ne agrāk vai vēlāk?

- Man pat nav īsti skaidrojuma, kāpēc ātrāk neizveidojām. Kad izveidojām, tad jau vēl nebija tik strikti tie ierobežojumi – varēja kopīgi pulcēties. Laikam divus braucienus, līdz pavisam aizliedza pulcēšanos, mēs paspējām sarīkot. Covid-19, protams, ir mūsu darbību arī ietekmējis. Plānā bija jau dažādi pasākumi, bet, tā kā nevar neko darīt, tad vien jāsēž uz vietas un jāgaida, kad nāks labāki laiki. Bet šajā laikā mēs domājam, kā varam sociālajos medijos darboties, lai organizāciju noturētu pie dzīvības. Piemēram, “Instagram” platformā uztaisījām konkursu.

- No kā sastāv jūsu komanda?

- Organizatoru ziņā mēs esam četri: es, mans brālis Franko Eduards Trifonovs, Daniels Raģelis un viņa brālis Dāgs Raģelis. Tad vēl mūsu komandā ietilpst video montētāji Rinalds Skopāns un Markuss Daniels Jauntirāns.

- Kādu labumu organizācija dod sabiedrībai?

- Tā kā mums jauniešu ir vairāk nekā pieaugušo, tad varētu teikt, ka saliedē un sapulcina jauniešus vienā vietā, kas noteikti ir labāk nekā tad, ja jaunieši lieto kādas apreibinošas vielas. Labāk lai viņi to naudu iegulda degvielā, nevis nopērk alkoholu vai cigaretes.

- Vai jums jau ir uzradušies nīdēji jeb tā saucamie “heiteri”?

- Protams, tas jau, man šķiet, ir tikai loģiski, un mēs jau to gaidījām. Ir cilvēki, kuriem nepatīk tas, ko mēs darām, bet viņi tāpat braukā ar mums kopā, bet vienkārši neiestājas par tām vērtībām, par kurām iestājamies mēs. Viņi ir it kā kopā ar mums, bet tajā pašā laikā dara savu un runājas tikai savā starpā.

- Par ko jūs iestājaties?

- Mūsu organizācija iestājas par lietderīgi pavadītu laiku un tīru, sakoptu vidi. Mūsu komanda ir novērojusi, ka tie paši “heiteri” nomet pudeles, sasit tās, nomet cigarešu izsmēķus un tos tur tā arī atstāj. Kad rīkotais “Budžeta vāģu” pasākums ir beidzies, tad mēs saprotam, ka jebkurā gadījumā visus nedarbus novels uz mums. Tāpēc mēs braucam un visu savācam aiz viņiem. Ir bijuši gadījumi, kad arī pieejam un aizrādām, bet viņi, protams, attaisnojas, ka tie neesot bijuši viņi. Es domāju, ka šie cilvēki speciāli negrib darīt mums ļaunu, drīzāk viņi parāda to, kādi tad īstenībā ir!

- Vai esat plānojuši sadarboties ar jauniešu centru “Bāze” vai Gulbenes novada pašvaldību?

- Tā kā es pats darbojos jauniešu centrā, tad domāju, ja mēs kaut ko palūgtu, tad viņi arī mums palīdzētu. Bet, runājot par pašvaldību, tas gan ir labs jautājums. Man šķiet, ka tad mūsu organizācijai būtu jābūt ļoti spēcīgiem argumentiem, kāpēc pašvaldībai tas ir izdevīgi. Jauniešu centram tas ir mazliet citādāk, jo tur darbojas jaunieši un tas viņiem varētu būt aktuālāk nekā pašvaldībai.