Gulbenes 1. PII atzīst par labāko kategorijā "Izaicinājums vietējai kopienai"

Novembra sākumā visā Latvijā notika Vides izglītības fonda rīkotās “Ekoskolu Rīcības dienas 2020” ar saukli “Labie darbi planētai!”. Akcijā iesaistījās apmēram 42 000 skolēnu un 4600 skolotāji no vairāk nekā 150 skolām. Rīcības dienu dalībnieki piedalījās konkursā, vēstot par saviem paveiktajiem labajiem darbiem planētai kādā no četrām kategorijām: klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, aprites ekonomikas principi un izaicinājums vietējai kopienai. Žūrija un sociālo tīklu lietotāji ir noteikuši šī konkursa uzvarētājus. Par to informē Ekoskolu Rīcības dienu kampaņas komunikācijas koordinatore Sintija Lase.

Kategorijā “Izaicinājums vietējai kopienai” 41 darba konkurencē žūrija par labāko atzina Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādi. Rīcības dienās bērnudārznieki iejutās labo darbu aģentu lomās, izveidojot labo darbu kartītes un izdalot tās sabiedrībai. Piecgadnieki ciemojās Gulbenes bibliotēkā, sešgadnieki – Gulbenes novada pašvaldībā, kur pastāstīja pieaugušajiem par savām aktivitātēm, aicinot izvēlēties sev vienu vai, vēlams, vairākus izaicinājumus un ievērot tos vienu dienu, nedēļu, mēnesi vai visu dzīvi, un dalīties ar foto sociālajos tīklos. Par akciju bērni balvā saņem “Beebot” robotiņu un dāvanu komplektu no “Purenn”, kā arī arī plakātus no “RTU EIT Climate-KIC HUB Latvia”.

“Ekoskolu Rīcības Dienu 2020” kampaņa atgādināja, ka divas lielas cilvēku radītas vides problēmas – klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības izzušana – nekur nav pazudušas arī pandēmijas laikā. Tādēļ Ekoskolas Rīcības dienās ar savu piemēru rādīja, ko ikviens varam darīt vides labā. Konkursa žūrija izvērtēja skolu paveiktos labos darbus planētai un viņu rīcību ietekmi, redzamību, atbilstību tēmai un to ilgtspēju. Tradicionāli ekoskolu iesniegtie darbi tika apkopoti Vides izglītības fonda “Facebook” lapā, kur ikvienam bija iespēja līdz 20. novembrim nobalsot par savu favorītu.

Plašāk par pārējām “Ekoskolu Rīcības dienu 2020” aktivitātēm Latvijas reģionos var aplūkot šeit: KARTE. Kampaņa notika jau astoto gadu. Vairāk informācijas par Rīcības dienām – Vides izglītības fonda mājaslapā.