Gulbenes novada bibliotēka aicina bērnus un pusaudžus lasīt un piedalīties konkursā

Gulbenes novada bibliotēka Ziemeļvalstu literatūras nedēļā aicina bērnus un pusaudžus lasīt Ziemeļvalstu autoru grāmatas un piedalīties radošā konkursā. Par to informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.



Kas jādara?

Izvēlies kādu no šāgada Ziemeļvalstu nedēļas grāmatām! Droši ej uz Gulbenes bērnu bibliotēku vai kādu citu bibliotēku, kas tuvāk tavām mājām!



Kristina Rošifte “Visi skaitās”

Jākobs Vegēliuss “Kapteiņa pērtiķis” (pusaudžiem)

Ingvars Ambjērnsens “Samsons un Roberto” (pusaudžiem)

Magdalena Hai “Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris”

Mika Kerenens “Rēgs uz divriteņa” (pusaudžiem)

Ulrika Kestere “Ezītis un lielā oga”

Mauri Kunnass “Vikingi nāk!”

Maja Lunde “Pasaulē foršākie bērni. Baisā skatuve” (pusaudžiem)

Andre Snaijs Magnasons “Zilās planētas stāsts” (pusaudžiem)

Frīda Nilsone “Ledusjūras pirāti” (pusaudžiem)

Frīda Nilsone “Pērtiķa zvaigzne” (pusaudžiem)

Svens Nūrdkvists “Kad Finduss bija maziņš un pazudis”

Svens Nūrdkvists “Pankūku torte”

Reinausa Rēli “Marks, maģija un vilkate Vilma” (pusaudžiem)

Anete Shāpa “Lampiņa” (pusaudžiem)

Martins Vīdmarks “Velosipēdu noslēpums” (pusaudžiem)





Sagatavojies - radi omulīgu vidi (piemēram, uzvāri tēju, uzvelc vilnas zeķes, aizdedzini sveci (ja tuvumā ir pieaugušais))!

Izvēlies kādu no ģimenes locekļiem, kam nolasi priekšā izvēlētās grāmatas fragmentu!

Nofotografē procesu!

Atbildi uz jautājumiem:

1) kas ir grāmatas galvenais varonis un kas tev visvairāk patika grāmatā;

2) kuro reizi Latvijā notiek Ziemeļvalstu literatūras nedēļa;

3) "Septiņi miljardi astoņsimt miljoni cilvēku uz vienas planētas. Ikvienam no viņiem ir pašam savs, unikāls dzīvesstāsts. Visi skaitās. Viens no viņiem esi tu!" No kuras grāmatas ir ņemts šis citāts?

Atbildes uz 2. un 3.jautājumu meklē Ziemeļvalstu literatūras nedēļas vietnē “Bibliotek.org”!

Iesūti fotogrāfiju un atbildes līdz 26.novembrim (ieskaitot) uz e-pastu “indra@gulbenesbiblioteka.lv” vai “solvita@gulbenesbiblioteka.lv”. Iesūti pats vai palūdz palīdzību vecākiem!

Balvas – saldas un arī noderīgas!