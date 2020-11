Gulbenes novada vidusskolas skolēni mācās šūt sejas maskas

Daudzas reizes lietojama un tieši tāda sejas maska, kādu valkātājs pats vēlas - Gulbenes novada vidusskolas 1. līdz 4.klašu skolēnu šūšanas pulciņa dalībnieki to prot un var. Skolotājas Evitas Zālītes vadībā bērni ir sašuvuši maskas sev, saviem draugiem un radiem.

E.Zālīte “Dzirkstelei” stāsta, ka bērni šuj divu dažādu variantu katūna sejas maskas. “Mans uzdevums ir pastāstīt bērniem, cik ļoti senāk godā bija katūns. Šodien to varam labi izmantot, šujot sejas maskas. Veikalos tagad ir nopērkami dažnedažādi audumi, tomēr stilīgi ir palūgt kaut ko no vecmāmiņas drēbju skapja. Iespējams, kādam mājās kaut kur ir noglabāts neizmatots katūns no senseniem laikiem,” “Dzirkstelei” saka E.Zālīte.

Viņa saka, ka internetā var atrast dažādas piegrieztnes sejas maskas pašūšanai. Uzsverams, ka šūšanas pulciņā tapušās sejas maskas ir daudzreiz lietojamas, jo tās var mazgāt. E.Zālīte stāsta, ka tādas ir sarūpējusi arī visiem saviem ģimenes locekļiem, lai var lietot sabiedriskajā transportā, veikalā. Viņas audzēkņi dara tāpat.

Sejas masku šūšanai tiek izmantotas skolas rīcībā esošās šujmašīnas. Šuj pat zēni! E.Zālīte saka, ka daža mamma par to būs patīkami pārsteigta. Skolotāja arī saka, ka, par spīti COVID-19 pandēmijai, skolēni nav aizmirsuši, ka tuvojas Halovīna nakts, tāpēc šobrīd stilīgākā auduma krāsa sejas maskai, protams, ir melnā.

E.Zālīte akcentē - arī Gulbenes novada vidusskolas darbinieki šajā sarežģītajā dzīves situācijā ir centušies saglabāt optimismu un sejas masku izvēli, kā arī valkāšanu (valstī obligāto noteiktajās vietās un situācijās) padarījuši stilīgu. “Mūsu skolas darbinieki nēsā sejas maskas melnā krāsā ar novada simboliku – baltiem gulbjiem un izglītības iestādes iniciāļiem,” stāsta E.Zālīte.

Novada vidusskola savā lappusē vietnē “Facebook” par masku darbnīcu ir ierakstījusi: “Pateicoties Daigai Bleikšai un Evitai Zālītei, būsim nodrošinājuši visiem Gulbenes novada vidusskolas darbiniekiem maskas. Paldies kolēģiem - palīgiem: Žanetei Tereščenko, Ievai Smoļinai, Ivetai Holmai-Osei, Aijai Miķelsonei un Dinai Tiltiņai! Dažu dienu laikā tapa 200 maskas! Paldies personīgi Sanitai Vīksniņai un Laurai Bokai par atsaucību un zibenīgu drukas pasūtījuma izpildi!”