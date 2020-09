Ir uzsākta gadskārtējā kampaņa “Tīrai Latvijai”, kuras laikā skolēni no visas Latvijas vāc makulatūru un izlietotās baterijas

Ir uzsākta dalībnieku pieteikšanās Latvijas plašākajai vides izglītības un otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai”, kuru ikgadēji rīko “Zaļā josta”. Katru mācību gadu kampaņa apvieno simtiem Latvijas izglītības iestāžu, lai ne tikai aicinātu bērnus un jauniešus sacensties makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā, bet arī sniegtu nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanas kultūras attīstīšanā un vērtīgu resursu – koksnes, metāla rūdu, ūdens, kā arī elektrības – taupīšanā, vienlaikus pasargājot vidi no piesārņojuma ar smagajiem metāliem un ķīmiskām vielām.

Makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai” aicinātas pieteikties izglītības iestādes no visas Latvijas. Dalībnieku reģistrācija notiek vietnē www.tirailatv ijai.lv līdz 2021. gada 15. martam. Piedaloties kampaņā, ikviens dalībnieks mācību gada garumā varēs sekot līdzi sasniegumiem – cik litrus ūdens ir izdevies ietaupīt, cik koki pasargāti no nociršanas, cik kilogramus mangāna, cinka, dzelzs un grafīta ir atguvuši kampaņas dalībnieki. Turklāt labie darbi vides labā tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām.

“Kampaņa “Tīrai Latvijai” ir mūsu uzņēmuma vērienīgākais ieguldījums sabiedrības izglītošanā un šo iegūto zināšanu izmantošanā praksē, attieksmes maiņā un mērķtiecīgā iesaistē atkritumu šķirošanā mājās,” skaidro “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa, uzsverot, ka, strādājot ar bērniem izglītības iestādēs, kampaņas patiesie rezultāti ir manāmi šo dalībnieku mājās, un tad – valsts mērogā kopumā. “Bērni ātri mācās un vēlas izmēģināt visu jauno, tāpēc, kampaņas mudināti, par atkritumu šķirošanu, pareizu rīcību ar bīstamiem atkritumiem un resursu taupīšanu steidz runāt ar savu ģimeni. Informācija un iemaņas tiek nodotas mājiniekiem, kā rezultātā ik gadu simtiem ģimeņu atkritumu šķirošanu uzsāk pirmo reizi, bet turpina to darīt arī pēc kampaņas noslēguma,” teic L. Kubliņa.

Pagājušā mācību gadā kampaņā “Tīrai Latvijai” iesaistījās lielākā Latvijas izglītības iestāžu daļa. Piedaloties 79111 bērniem no 315 izglītības iestādēm, savāktas 30,531 tonnas bateriju, kas nogādātas pārstrādei. Rezultātā vide pasargāta no piesārņojuma un izdevies atgūt 8243 kg mangāna, 6411 kg dzelzs, 4885 kg cinka un 1832 kg grafīta. Savukārt makulatūras vākšanas disciplīnā pērn iesaistījās 101533 audzēkņi no 407 izglītības iestādēm, savācot 907 tonnas makulatūras. No tām izdevies iegūt 697,8 tonnas jauna papīra, kā arī ietaupīt 4082126 litrus ūdens un izglābt 16963 koku dzīvības.