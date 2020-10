Jauniešus aicina nedēļas nogalē izkustēties un piedalīties aizraujošā online spēlē “ieCILPO Eiropā!”

Jauniešu mobilitāti veicinošās kampaņas “Time to move” ietvaros, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) un Eiropas jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk no 8. līdz 11. oktobrim aicina ikvienu jaunieti piedalīties tiešsaistes spēlē “ieCILPO Eiropā”, dodoties paša izvēlētā maršrutā Latvijā un visā plašajā pasaulē, vienlaikus atbildot uz jautājumiem par Eiropu un izpildot dažādus uzdevumus. Dalība spēlē ir bez maksas, visi reģistrētie dalībnieki piedalīsies loterijā par īpašām balvām.







Kā notiks cilpošana?

Spēles atklāšanas dienā, 8. oktobrī plkst. 15:00, Facebook Event lapā “Time to Move – ieCILPO Eiropā” tiks paziņoti īpaši piekļuves kodi, kas palīdzēs ielogoties spēles bezmaksas lietotnē LOQUIZ ( App Store , Google Play ). Uzsākot cilpot, proti, sākot kustību, spēle ik pa 100 - 200 m piespēlēs jautājumus vai uzdevumus, kas saistīti ar Eiropas ģeogrāfiju, politiku un kultūru. Katri četri jautājumi/uzdevumi veidos vienu jautājumu cilpu, bet pareizās atbildes palīdzēs atbildēt uz cilpu noslēdzošo - piekto jautājumu. Gatavojoties spēlei, dalībnieki ir aicināti izdomāt, kādā maršrutā vēlas doties – apcilpot dzimto pilsētu, doties pārgājienā mežā, pie jūras, vai cilpot savā istabā. Tāpat dalībnieki var izvēlēties sev piemērotāko cilpošanas veidu – iet, skriet, braukt ar velosipēdu vai dejot. Spēli var spēlēt no jebkuras vietas Latvijā un pasaulē, un kopējais distances garums visiem spēles dalībniekiem, neatkarīgi no izvēlētā maršruta un cilpošanas veida ir 6 km.

Ņemot vērā situāciju valstī un pasaulē, spēles dalībnieki ir aicināti cilpot atbildīgi - cilpošanas maršrutu izvēlēties tā, lai izvairītos no drūzmēšanās, kā arī ievērot valstī noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskos drošības pasākumus. Atrodoties uz ceļa, obligāti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.



Kas nepieciešams, lai dotos cilpot?

Viens spēlētājs vai komanda, kas vēlas cilpot;

Uzlādēta viedierīce, kas ļauj pieslēgties internetam un GPS, nepieciešamības gadījumā ārējā uzlādes baterija ( powerbank ), lai telefonam “nenojuktu cilpu solis”;

LOQUIZ lietotne, kura bez maksas lejupielādējama App Store un Google Play .

Pievienojies spēles atklāšanas tiešraidei Facebook Event lapā “Time to Move – ieCILPO Eiropā” , 8. oktobrī plkst. 15:00, lai iegūtu piekļuves kodu, kas palīdzēs ielogoties spēles lietotnē LOQUIZ, un iegūt spēles instrukciju;

Dzeramais ūdens, laikapstākļiem atbilstošs apģērbs, saulesbrilles vai lietussargs - viss, lai cilpojot justos labi!



Visi reģistrētie dalībnieki piedalīsies loterijā. Spēles rezultāti tiks apkopoti 11. oktobrī plkst. 15:00 tiešsaistē Facebook Event lapā “Time to Move – ieCILPO Eiropā” , kad dalībniekiem būs iespēja atskatīties uz piedzīvoto un piedalīties vērtīgu balvu izlozē.

Spēli īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) un Eiropas jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru “Eži”.

“Time to Move” ir jauniešu mobilitāti veicinoša kampaņa, kas ik oktobri aptver tiešsaistē un klātienē rīkotus pasākumus jauniešiem visā Eiropā. Aktivitāšu mērķis ir informēt jauniešus par iespējām iesaistīties Eiropas projektos, doties uz ārvalstīm brīvprātīgajā darbā, vai pašiem rakstīt un īstenot projektus, iepazīt Eiropu un iegūt labu pieredzi nākotnei. Kampaņas laikā visā Latvijā notiks 17 pasākumi, kas palīdzēs jauniešiem izzināt viņu iespējas līdzdarboties dažādās ES aktivitātēs. Ar visām aktivitātēm var iepazīties kampaņas oficiālājā tīmekļa vietnē timetomove.eurodesk.eu .

Latvijā kampaņu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, sadarbojoties ar Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem un informācijas punktiem.



Par kampa ņu “Time to Move”

Kampaņa “Time to Move” ir Eiropas informācijas tīkla jauniešiem Eurodesk organizēta akcija, kas ik gadu oktobrī iepazīstina jauniešus ar simtiem iespēju doties uz ārvalstīm un piedalīties starptautiskos projektos, iepazīt Eiropu vai iegūt labu pieredzi nākotnei. Latvijā kampaņu “Time to Move” īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), sadarbojoties ar Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem un informatīvajiem punktiem.



Par Jaunatnes starptautisko programmu a ģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.