Jauniešus aicina pieteikties Eiropas Kinoakadēmijas Jauniešu žūrijā

Nacionālais Kino centrs līdz 14. aprīlim aicina bērnus un jauniešus vecumā no 12 līdz 16 gadiem pieteikties Eiropas Kinoakadēmijas Jauniešu žūrijā, tās darbs notiks tiešsaistē no 21. līdz 24. aprīlim ar noslēgumu 25. aprīlī. Pieteikums, kurā norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, pilsēta, e-pasts un telefona numurs, jāsūta uz e-pastu jauniesufilmudiena@gmail.com .

Latvija jau devīto reizi piedalās Eiropas Kinoakadēmijas (EKA) Jauniešu balvas piešķiršanā, kuras laikā jaunieši vairāk nekā 30 valstīs noskatās trīs balvai nominētās filmas un nobalso par labāko – EKA Jauniešu balvas 2021 ieguvēju. Kamēr pandēmijas dēļ daudzviet kinoteātri ir slēgti, žūrijas darbs jau otro gadu norisinās tiešsaistē, tādējādi žūrijā var pieteikties arī jaunieši no citām Latvijas pilsētām, ne tikai no Rīgas. Tāpat kā pagājušajā gadā, žūrijas dalībnieki nominētās filmas varēs noskatīties ar latviešu valodas subtitriem individuāli tiešsaistē no 21. līdz 24. aprīlim. Svētdien, 25. aprīlī, tāpat tiešsaistē žūrijas dalībnieki varēs apspriest nominētās filmas kopā ar režisoru Staņislavu Tokalovu, nobalsot par savu favorītu un sazināties ar žūrijas dalībniekiem no citām dalībvalstīm (šogad kopā 38).

Aicinājums videoformātā – https://vimeo.com/534159368







Šogad EKA balvai nominētas trīs filmas, kas dažādās Eiropas valstīs uzņemtas speciāli bērnu un jauniešu auditorijai – Pinokio / Pinocchio (režisors Mateo Garone, Itālija, Francija), Pāri robežai / The Crossing (režisore Johane Helgelande, Norvēģija) un pilnmetrāžas animācijas filma Leģenda par vilkiem / Wolfwalkers (režisori Tomass Mūrs un Ross Stjuarts, Īrija, Luksemburga).





Pinokio ( https://www.imdb.com/title/tt8333746/ )

Visā pasaulē pazīstamo stāstu par koka zēnu Pinokio režisors uzņēmis skaistākajās Itālijas ainavās, radot noslēpumainu brīnumu pasauli, kas piepildīta smieklīgiem un aizkustinošiem mirkļiem. Leļļu meistara lomā – Oskara balvas ieguvējs Roberto Beninji.

Filmas treileris - https://vimeo.com/534161656





Pāri robežai ( https://www.imdb.com/title/tt9348848/?ref_=nv_sr_srsg_8 )

Ir 1942. gads, Sāra un Daniela ir ebreju bērni, kuriem draud briesmas. Oto un Gerda nolemj viņiem palīdzēt bēgt no vācu karavīriem un nokļūt Zviedrijā. Vēsturiskos notikumos balstīta aizraujoša filma visai ģimenei par draudzību, uzticību un drosmi.

Filmas treileris - https://vimeo.com/534164121



Leģenda par vilkiem ( https://www.imdb.com/title/tt5198068/?ref_=nv_sr_srsg_0 )

Jaunā medniece Robina kopā ar tēvu dodas uz Īriju, lai noslaucītu no zemes virsas pēdējo vilku baru. Viņš iepazīstas ar dabas bērnu - meiteni Mebhu. Runā, ka viņas cilts ļaudis naktī spēj pārvērsties par vilkiem. Krāšņa pilnmetrāžas animācijas filma.





25. aprīlī plkst. 20:00 Eiropas Kinoakadēmijas mājas lapā yaa.europeanfilmawards.eu varēs noskatīties balvu pasniegšanas ceremoniju, kurā tiks paziņots balvas ieguvējs.