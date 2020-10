Jauniešus aicina radīt Eiropas kampaņas “Time to Move” T-kreklu dizainu

Jauniešu mobilitāti veicinošās Eiropas kampaņas “Time to move” ietvaros, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem piedalīties kampaņas T-kreklu dizaina konkursā un radīt dizainu, kas visprecīzāk ataino kampaņas garu. Radītos T-kreklu dizainus var iesniegt līdz 31. oktobra plkst. 13:00. Uzvarētāji balvā iegūs grafisko planšeti Wacom Intous S, dizaina, fotogrāfiju un video tiešsaistes mācību vietnes Skillshare Premium abonomentu, bet piecu interesantāko darbu autori iegūs Eastpak mugursomu.

Konkursa uzdevums ir izveidot kampaņas “Time to Move” T-krekla dizainu, kurš visprecīzāk ataino kampaņas garu – veicināt jauniešu mobilitāti visā Eiropā. T-krekla dizaina veidošanai var izmantot fotogrāfijas, digitāli veidotas ilustrācijas, ar roku zīmētus zīmējumus, kā arī tekstus un jebkuru citu tehniku savas idejas pasniegšanai.

“Informāciju par pagājušā gada konkursu atradu pavisam nejauši, un mani uzrunāja galvenā balva – iespēja laimēt vilciena brīvbiļeti. Ņemot vērā, ka māksla man ir tuva, ideja radīt T-krekla dizainu, kas stāstītu par jauniešu mobilitāti, man šķita ļoti vilinoša. Tā ļāva padomāt, ko man nozīmē doties ceļā un redzēt jaunas vietas. Aicinu arī citus jauniešus piedalīties, jo tā ir aizraujoša iespēja radoši izpausties un laimēt foršas balvas,” saka Madara Krēziņa, kampaņas T-kreklu dizaina konkursa 2019. gada uzvarētāja, kuras dizains šogad rotā jauniešu informācijas tīkla Eurodesk Latvia T-kreklus.

Lai pieteiktu savu dalību konkursā, radīto dizainu kopā ar sava darba nosaukumu un īsu aprakstu par darba autoru līdz 2020. gada 31. oktobrim nepieciešams augšuplādēt tīmekļa vietnē contest.eurodesk.eu , kur notiks arī publiskā balsošana. Konkursā jāiesniedz tikai izveidotais attēls, nevis T-krekla makets. Eurodesk no visas Eiropas jauniešu iesniegtajiem dizainiem izvēlēsies vienu uzvarētāju divās vecuma grupās: no 13 līdz 19 gadiem, no 20 līdz 30 gadiem. Tāpat tiks izvēlēti pieci interesantākie darbi un viens uzvarētājs, kurš būs savācis visvairāk balsu publiskajā balsošanā.

Uzvarētāju dizaini tiks izmantoti nākamā gada “Time to Move” kampaņas komunikācijas materiālos. Pirmās vietas ieguvēji balvā saņems grafisko planšeti Wacom Intuos S un viena gada abonementu tiešsaistes mācību vietnē Skillshare Premium, kas piedāvā nodarbības radošiem cilvēkiem par tādiem tematiem kā ilustrācijas, dizains, fotogrāfijas un video. Autors, kurš uzvarēs publiskajā balsojumā – pusgada abonementu Skillshare Premium un grafisko planšeti Wacom Intuos S, bet piecu interesantāko darbu autori iegūs Eastpak mugursomu.

“Time to Move” ir jauniešu mobilitāti veicinoša kampaņa, kas ik oktobri aptver tiešsaistē un klātienē rīkotus pasākumus jauniešiem visā Eiropā. Aktivitāšu mērķis ir informēt jauniešus par iespējām iesaistīties Eiropas projektos, doties uz ārvalstīm brīvprātīgajā darbā, vai pašiem rakstīt un īstenot projektus, iepazīt Eiropu un iegūt labu pieredzi nākotnei. Kampaņas laikā visā Latvijā notiks 17 pasākumi, kas palīdzēs jauniešiem izzināt viņu iespējas līdzdarboties dažādās ES aktivitātēs. Ar visām aktivitātēm var iepazīties kampaņas oficiālājā tīmekļa vietnē timetomove.eurodesk.eu .

Latvijā kampaņu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, sadarbojoties ar Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem un informācijas punktiem.





Par kampa ņu “Time to Move”

Kampaņa “Time to Move” ir Eiropas informācijas tīkla jauniešiem Eurodesk organizēta akcija, kas ik gadu oktobrī iepazīstina jauniešus ar simtiem iespēju doties uz ārvalstīm un piedalīties starptautiskos projektos, iepazīt Eiropu vai iegūt labu pieredzi nākotnei. Latvijā kampaņu “Time to Move” īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), sadarbojoties ar Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem un informatīvajiem punktiem.



Par Jaunatnes starptautisko programmu a ģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.