Konkurss “Šodien laukos” – bērnudārzniekiem!

Konkursā “Šodien laukos” klāt šī gada jaunums – izzinošais posms pirmsskolas vecuma bērniem no 3 līdz 7 gadiem! Tajā piedalīties aicināti kā individuāli dalībnieki, tā bērnudārzu grupiņas. Par to informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Rūtenberga-Bērziņa.

Konkursa otrais posms norisināsies līdz 31. jūlijam.

Zane Zirne, projekta “Šodien laukos” vadītāja: “Mēs aicinām mazos pasaules izzinātājus kļūt par “Šodien laukos” korespondentiem! Esam izvirzījuši trīs lielās tēmas – lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība. Dalībniekiem jāizvēlas sev tuvākā un tīkamākā no tām, jāizzina kāds konkrēts process, kas saistās ar šo tēmu. Tad to apkopo video formātā, un video ziņu atsūta mums! Nenoliedzami, šī ir tā vecuma grupa, kurā nepieciešama vislielākā vecāku iesaiste, uz ko arī ļoti ceram!”

Iesūtītos darbiņus vērtēs, un konkursa noslēgumā trīs labākie individuālie dalībnieki un trīs veiksmīgākās pirmsskolas izglītības iestāžu grupiņas iegūs izglītojoša rakstura veicināšanas balvas atbilstoši bērnu vecumam.

Kopējais balvu fonds – 500 eiro!

Pieteikties konkursam var jebkurā brīdī visā tā norises laikā. Vairāk informācijas, otrā posma pieteikuma anketas un konkursa nolikumu meklē www.laukutikls.lv lapā sadaļā “Uzņēmējdarbība/Skolām”.

Konkurss norisinās no marta beigām līdz pat decembra sākumam. Tā norise ir sadalīta trīs posmos, katram posmam nosakot konkrētu norises laiku un auditoriju. Noslēdzošais jeb konkursa 3. posms būs skolēniem vecumā no 8 līdz 11 gadiem. Tas norisināsies novembrī/decembrī. Tā kā gaisā jau būs jūtams ziemas un svētku tuvums, tad arī konkursa tēma un uzdevumi būs saistīti ar to. Arī šīs grupas dalībnieki tiks apbalvoti ar vērtīgām, gadalaikam un svētkiem atbilstošām balvām.