Lejasciemā būs sešgadīga mākslinieka darbu izstāde

Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā 23.oktobrī pulksten 16.00 tiks atklāta jauna izstāde. Par to informē Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Dana Puidze. Izstādē varēs apskatīt lejasciemieša Everesta Lūkina darbus, kā arī mazu daļiņu no viņa brāļa Marsela Lūkina radošās darbības. “Everestam Lūkinam ir 6 gadi, viņš aizrautīgi glezno jau no 4 gadu vecuma, galvenokārt izmantojot eļļas tehniku, bet darbi tiek gleznoti arī ar aerogrāfu un citām tehnikām. Everests grib iepriecināt ikvienu ar saviem darbiem, tāpēc tika radītas burvīgas pastkartes,” stāsta D.Puidze. Izstādi varēs aplūkot līdz 20.novembrim.