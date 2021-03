Lizuma SMU “Medus bites” saņem balvu "Citā bazārā"

Šāgada pirmajā skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) reģionālajā tirgū “Cits bazārs”, kas tiešsaistē notika 27.martā, uzvaras laurus plūca biznesa idejas, kas pārstāv inovatīvas tehnoloģijas, videi draudzīgus produktus un attīstošas spēles. Par to informē PIKC "Valmieras tehnikums" Skolēnu mācību uzņēmumu programmas vadītāja Ilze Kobiaka.



Pamatskolu grupā balvu nominācijā “Videi draudzīgs SMU produkts/pakalpojums” saņēma Lizuma vidusskolas skolēnu mācību uzņēmums “Medus bites”, kurš ražo bišu vaska produktus.

Pasākumu “Cits bazārs” organizēja biznesa izglītības biedrības “JA Latvia” dalībskola “Valmieras tehnikums”, tiešsaistē pulcējot 68 skolēnu mācību uzņēmumus, 195 jauniešus un 28 skolotājus/konsultantus no visas Latvijas, kopumā pārstāvot 23 skolas.

Īpaši jaunieši pievērsās sociāli mazaizsargātajām sabiedrības grupām, radot produktus, kas uzlabo to dzīves kvalitāti un veicina integrāciju sabiedrībā. Pasākumā vairākās nominācijās uzvarēja Valmieras tehnikuma uzņēmumi “BlindABC”, kas izstrādā Braila raksta tāfeles ar skaņas elementiem alfabēta apguvei neredzīgiem bērniem, un “Spoonable”, kas veido daudzfunkcionālus ēšanas instrumentus ar stabilizatoriem cilvēkiem ar Pārkinsona slimību. Tāpat arī veiksmīgāko mācību uzņēmumu vidū bija “FireFly” no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, kas rada bērnu atstarojošo lentu vestes, kā arī Madonas Valsts ģimnāzijas uzņēmumi “ReGrain”, kas meistaro ēdamus vienreizlietojamos traukus no dabīgiem materiāliem, un „Emondo”, kas veido izglītojošas galda spēles par atkritumu šķirošanu.

“Esmu priecīgs, ka Latvijā ir tik daudz radošu, motivētu, aktīvu un drosmīgu jauniešu! Uzņēmējdarbība ir tāda kā pozitīva atkarība – vienreiz izmēģinot, gūstot pirmos panākumus vairs nevēlies strādāt pie kāda cita, bet gan pats īstenot savas ieceres. Tas dod cerību straujākai Latvijas ekonomikas izaugsmei nākotnē,” iedvesmots ir SMU programmas organizators Latvijā – “Junior Achievement Latvia” (“JA Latvia”) valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.

Balvas pēc rūpīgas dalībnieku izvērtēšanas piešķīra žūrija, kuras sastāvā bija 17 dažādu nozaru profesionāļi.

“JA Latvia” ir Latvijas lielākā izglītības organizācija ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. “JA Latvia” ir viens no 37 “Junior Achievement Europe” un viens no 123 “Junior Achievement Worldwide®” tīkla biedriem kopš 1991.gada. Eiropas Komisija atzinusi “JA Latvia” par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību. “JA Latvia” katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 100 000 skolēniem visā Latvijā, visos izglītības līmeņos:

· Finanšu pratības ABC — sociālo zinību priekšmeta mācību un metodiskie materiāli 1.–9. klasei;

· Karjeras izglītības programma ĒNU DIENA 1.–12. klasei;

· Skolēnu mācību uzņēmumu programma 4.–12. klasei;

· Līderu programma 10.–12. klasei;

· Kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas skolotājiem.