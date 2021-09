No nākamās nedēļas skolēnu testēšanu veiks reizi 14 dienās

14.septembrī Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Veselības ministrijas priekšlikums pārskatīt izglītības iestādēs organizētā Covid-19 skrīninga veikšanas biežumu, turpmāk to īstenojot reizi 14 dienās.

Skrīninga mērķis ir pēc iespējas agrāk atklāt inficēšanās gadījumus ar Covid-19 izglītojamo un izglītības iestāžu darbinieku vidū, lai maksimāli agrīni uzsāktu pretepidēmijas pasākumus (inficēto izolēšanu, kontaktpersonu noteikšanu un izolēšanu) – tādējādi dodot iespēju novērst Covid-19 izplatību visā izglītības iestādē un saglabājot iespēju skolai strādāt klātienē. Vienlaikus tik plaša izmeklēšana ļauj apkopot un analizēt datus, kā arī iegūt objektīvu informāciju par Covid-19 izplatības tendencēm izglītības iestādēs un ietekmi uz infekcijas izplatību sabiedrībā kopumā, kas savukārt dod iespēju nepieciešamības gadījumā noteikt mērķtiecīgākus pasākumus.

Pagājušajā nedēļā veiktā skrīninga rezultātā tika atklāti 13% no visiem jaunajiem Covid-19 gadījumiem. Skolēnu vecuma grupā 41,5% no visiem nedēļas laikā atklātajiem Covid-19 gadījumiem tika atklāti tieši skrīninga izmeklēšanas rezultātā. Vienlaikus no kopējā skrīninga testu skaita – 192 470 testiem, Covid-19 pozitīvi bija 0,18%. Līdzīga pozitīvo gadījumu proporcija bija arī nedēļu iepriekš – 0,17%. Līdz ar to speciālisti secināja, ka pie esošā saslimstības izplatības līmeņa ir iespējams pāriet uz vispārēju skrīningu reizi 14 dienās, saglabājot testu veikšanas iespēju tajos gadījumos, kad ir akūtas saslimšanas pazīmes vai cilvēks nonācis kontaktpersonas statusā. Tāpat testēšanas regularitāte skolās atkārtoti var tikt pārskatīta, pieaugot saslimšanas gadījumu skaitam.

Skolēnu skrīningā pakāpeniski tiks ieviesta jauna testēšanas metode, kas paredz vienu klasi testēt kā vienotu grupu. Paraugu savākšana ir vienkārša un viegla, un līdz ar to ērti piemērojama skolēnu vidū, tostarp jaunākā vecuma bērnu vidū. Katram skolēnam tik izsniegts sterils vates kociņš, kas tiek paturēts mutē aptuveni 30 sekundes. Pēc tam šie kociņi tiek savākti vienā tvertnē un nodoti laboratoriskajai izmeklēšanai. Negatīva testa gadījumā – rezultāts būs par klasi/grupu kopumā, savukārt pozitīva rezultāta gadījumā 36 stundu laikā kontaktpersonām būs jāveic individuāli atkārtots tests jebkurā laboratorijā (uzrādot SMS no laboratorijas pa pozitīvo skrīninga rezultātu). Paredzēts, ka jaunā kārtība atvieglos darbu gan laboratorijām, gan izglītības iestādēm.