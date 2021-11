Novadniece Varšavā Halovīnu šogad atzīmēja attālināti

Novadniece Ance Lauva-Salnāja dzīvo Varšavā Polijā. Viņa saka, ka Halovīnu atzīmē diezgan bieži un pandēmija tam nevar būt šķērslis.

“Īpaši nepievēršu uzmanību tam, no kurienes šie svētki nākuši, jo cilvēki bieži tiem piešķir negatīvu noskaņu. Es uz Halovīnu skatos nedaudz citādāk. Tas vienkārši ir laiks, kad varam iejusties citos tēlos. Tiem ne vienmēr jābūt biedējošiem. Var arī pārģērbties par kaut ko ļoti vienkāršu. Galvenais ir labi pavadīt laiku. Halovīnā ir iespēja izrauties no ikdienas rutīnas un būt kādam citam.

Īpaši šajā pandēmijas laikā ir svarīgi, lai dzīvē būtu kaut kas interesants. Tāpēc ar draugiem no dažādām Eiropas valstīm atzīmējām šos svētkus internetā kopīgi ar “Google Meet” palīdzību. Pandēmija, protams, ietekmē mūsu dzīves, bet tā nevar pārlauzt draudzību un nevar liegt mums izpausties radoši. Šie svētki parāda, cik mēs visi esam dažādi. Šoreiz mūsu lokā katram bija cits tēls - Avrila Laviņa, zombijs, zīlniece, “Squid Game” sargs, velns, skeletgalva, Jēzus un putnubiedēklis. Lai arī cik dažādi mēs būtu un lai arī cik tālu viens no otra mēs atrodamies, tomēr, arī atzīmējot Halovīnu on-line, varam labi pavadīt laiku, uz mirkli nedomājot par to, kas notiek pasaulē, un dzīvojot nedaudz labākā realitātē,” stāsta A.Lauva-Salnāja.