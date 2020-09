Pasaules lielākajā mācību stundā aicina domāt par pasauli pēc pandēmijas

Šī gada rudenī vienlaikus vairāk nekā simts pasaules valstīs norisināsies akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, aicinot ikvienu apstāties un aizdomāties par to, kādu vēlamies redzēt pasauli pēc pandēmijas. Akcijai jau sesto gadu UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes.

“Šogad Pasaules lielākā mācību stunda aicina iedomāties pandēmiju kā portālu no vecās pasaules uz jauno, kuru šķērsojot, varam izvēlēties, ko likt mūsu ceļasomā. Vai tie būs nešķirotu atkritumu kalni, piedūmotas debesis un piesārņots ūdens, vai varbūt vēlamies jauno pasauli veidot ilgtspējīgāku un dabai un cilvēkiem draudzīgāku?” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa-Sarma.

Iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā Latvijā šogad var trīs veidos. Pirmā iespēja ir rīkot stundu “Pandēmija ir portāls”, kas pieejama šei t. Otrā iespēja ir attālināti vadīt kādu no iepriekš izstrādātajām Pasaules lielākajām mācību stundām un dalīties ar savu pieredzi. Trešā iespēja ir rīkot ANO stundu un iesaistīties UNESCO nedēļā no š.g. 12. līdz 18. oktobrim (ANO 75. gadadienai veltīto stundu plāni būs pieejami no oktobra).

Pasaules lielākā mācību stunda katru gadu tiek uzsākta 25. septembra nedēļā, simboliski atzīmējot dienu, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Stundas mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā.

Mācību stundas vai nodarbības UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina īstenot laikā no 25. septembra līdz 31. oktobrim. Stundā izskanējušās atziņas, tapušos darbus, kā arī attālinātās mācīšanas pieredzes stāstus dalībnieki aicināti aprakstīt un iemūžināt foto, ievietot skolas "Facebook" vai "Instagram" kontā, atzīmējot @PasaulesStunda un lietojot tēmturi #PasaulesStunda. Tāpat informāciju var publicēt arī skolas mājaslapā, nosūtot saiti uz e-pasta adresi: programmas@unesco.lv.

Pasaules lielāko mācību stundu Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp LAPAS – Latvijas platforma attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.