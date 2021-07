Rankas mazie mākslinieki iegūst starptautiskas balvas

Pat nedzīvojot pie jūras, mazais Kārlis Aldersons (7 gadi) no Rankas glezno darbu, kas izpelnās starptautisku novērtējumu XIX Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras”.



Kārlis ieguva vienu no 46 piešķirtajām atzinībām. Kopā konkursam tika iesūtīti 1152 darbi no 12 valstīm. Viņa gleznotais konkursa darbs “Teika par zilo govi” nu ir aplūkojams izstādē Jūrmalā.

Lībiešu pasaka pārvēršas zīmējumā

Rankas pamatskolas 2. klases skolnieka Kārļa mamma Linda Kukare-Aldersone stāsta, ka iedvesma konkursam atnākusi no dzirdētajiem stāstiem par lībiešu folkloru. “Tas ir kolosāls materiāls. Zinām, ka lībieši dzīvojuši pie jūras un viņu folklorā ir šie stāsti par nārām, jūras māti. Šie stāsti neatpaliek no fantastiskākajām Holivudas filmām. Mēs ar Kārli kopā studējām šos lībiešu stāstus. Viņam īpaši prātā palika stāsts par jūras māti, kas palienās gana govis. Kā jau teikās tas gadās, viena govs bija noklīdusi. Jūras māte dusmīga un savas meitas nu rāja. Tā arī radās Kārlim zīmējums, kur ir šī zilā govs,” stāsta skolnieka mamma.



Viņa ir ļoti gandarīta arī par skolotājas Inas Treiliņas atbalstu. “Mēs nekad no savas skolotājas neesam dzirdējuši, ka kaut ko nedrīkst tā zīmēt. Viņa dod bērniem brīvību un ļauj realizēt viņu idejas. Katrā bērnā viņa atver to īpašo, kas viņā ir,” novērtē L.Kukare-Aldersone.

Kārlim līdzās zīmētpriekam ikdiena paiet, realizējot visdažādākās idejas. Šobrīd Kārlis aizraujas ar arbūzu audzēšanu un robotu gatavošanu no dadžiem. Mamma smaidot saka: “Viņš nepārtraukti dzīvo ideju burbulī, man tik atliek piekrist un atbalstīt viņu vienā idejā, kamēr viņam jau dzimst nākamā.”

Izcils sasniegums



Kārlis ir arī viens no pieciem Rankas pamatskolas skolēniem, kas kopā izveidoja vēl vienu citu darbu, kas piedalījās 49.starptautiskajā bērnu tēlotājmākslas izstādē “Lidice 2021”.



Šī gada tēma bija “Robots un mākslīgais intelekts”, un bērni savā vecuma grupā (7 gadi) par savu kolektīvo darbu “Robots karalis” saņēma augsto novērtējumu – Goda rakstu. Šā gada konkursam tika iesūtīti 11 213 mākslas darbi no 72 valstīm. Visu apbalvoto mākslas darbu izstāde ir apskatāma galerijā “Lidice” Lidicē, Čehijas Republikā.



Īpaši iepriecināta ir skolēnu (Elīna Skrabe, Samanta Smutova, Gustavs Karps, Roberts Vasiļjevs, Kārlis Aldersons) skolotāja Ina Treiliņa. Viņa Rankas pamatskolā strādā jau otro gadu, pasniedz vizuālo mākslu 1.-9. klasei, kā arī vada mākslas un dizaina pulciņu. Viņa saka, ka galvenais ir iedrošināt jebkuru bērnu un likt viņam justies piederīgam vietai, kur viņš darbojas. “Mēs daudz strādājam pie savas vides veidošanas, noformējam gaiteņus, iekštelpas un veidojam vides objektus, gatavojam izstādes. Tad viņi paši redz savu veikumu un vairāk novērtē savu vidi. Mēs šo darbiņu par robotu paspējām tieši pabeigt pirms Covid-19 ķibeles, kad aiztaisīja skolas. Liels prieks, ka mūsu darbs ir novērtēts starptautiski. Prieks, ka mazā Rankas skoliņa ir starp citām lielajām valstīm,” tā I.Treiliņa.