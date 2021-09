Saeima aicina jauniešus piedalīties fotokonkursā “Sardzē par visdārgāko”

Atzīmējot Zemessardzes 30.gadadienu un gatavojoties Lāčplēša dienai, parlaments aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem piedalīties fotokonkursā “Sardzē par visdārgāko”. Jaunieši aicināti iesūtīt pašu uzņemtas fotogrāfijas, atspoguļojot to, kas pašam jaunietim ir visdārgākais un sargājams. Par to informē Saeimas Preses dienests.



Fotokonkursu organizē Saeima. To rīko Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un Jaunsardzes centru.

Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs digitālas fotogrāfijas, katrai no tām norādot nosaukumu. Pēc izvēles iespējams pievienot darba aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu zīmes.

Darbu vērtēšanā tiks ņemts vērā dalībnieka radošums, ieguldītā darba apjoms, oriģinalitāte un fotogrāfiju mākslinieciskā kvalitāte.

Plānots, ka desmit labākos darbus iekļaus izstādē, kuru atklās Saeimas namā 2.novembrī. Konkursa uzvarētāji apmeklēs Saeimas namu un Zemessardzes militāro bāzi. Informējam, ka publiskie pasākumi var tikt pārcelti vai atcelti, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rekomendācijas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Uzvarētāju fotogrāfijas plānots publicēt Saeimas, NBS, Zemessardzes un Jaunsardzes centra tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos.