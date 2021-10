Šajā mācību gadā ziedotāju stipendijas no Gulbenes novada saņem 14 jaunieši

Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no Latvijas, Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas un Zviedrijas, jaunajā mācību gadā ar stipendijām Latvijas augstskolās studē 825 studenti – no tiem 290 stipendiju saņem pirmo reizi, 451 stipendiāts studijas turpina un 84 jaunieši tika izraudzīti citos papildkonkursos. Gada laikā stipendijās plānots izmaksāt vairāk nekā 1,5 miljonus eiro. Par to informē nodibinājuma “Vītolu fonds” sociālo mediju administrators Dāvids Rubens.

2021./2022. mācību gadā ziedotāju stipendijas no Gulbenes novada saņem 14 jaunieši: Annija Sintija Toma (Arnolda un Ilgas Matildes Vasarāju piemiņas stipendija), Līva Ejuba (Jāņa Komsāra piemiņas stipendija), Dita Medne (Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas stipendija), Kārlis Bošs (Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas stipendija), Evelīna Elva Sirmā (Jāņa Vilgerta stipendija), Raivis Rautmanis (Draugu stipendija), Līva Lilija Graņica (Edvīna Peniķa piemiņas stipendija), Kristaps Papkovs (Visvalža Dzeņa piemiņas stipendija stipendija), Ilvars Ilgsalietis (SIA "Apsīte" stipendija), Krišjānis Elksnītis (SIA "Kurekss" stipendija), Dāvis Deivids Bukovskis (Pētera Mežaka piemiņas stipendija), Kristiāna Pogule un Anete Antiņa (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Lauris Lapsa (Artura Treija piemiņas fonda stipendija).