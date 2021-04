Skolēnu tirgošanās pasākumā “Cits bazārs” piedalās arī Gulbenes novada jaunieši

Viedierīču bezvada lādētājs, kas levitē ierīci gaisā, ūdens izturīgs mūzikas atskaņotājs, līdzsvara ritenis pieaugušajiem, - tās ir tikai dažas no inovācijām, kas ir apskatāmas un iegādājamas ikgadējā Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) tirgošanās pasākumā “Cits bazārs”.

Piecu dienu garumā izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) veidotajā e-katalogā internetā vienuviet ir pieejamas 270 Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu radītās preces un pakalpojumi.

No Gulbenes novada piedalās pieci SMU. Lizuma vidusskolas SMU “Laimīte” pārdod žāvētus augļus (āboli, banāni, dzērvenes un mellenes) bez pievienota cukura un bez citām sliktām lietām. Gulbenes novada valsts ģimnāzijas SMU “lunette” piedāvā unikāla, minimālistiska dizaina auskarus no polimērmāla, katrs auskars tiek veidots ar rokām, un katrs dizains ir rūpīgi izvēlēts, lai klientam būtu iespēja sevi priecēt ar unikālu rotaslietu un izcelties kā svētkos, tā arī ikdienā. Lizuma vidusskolas SMU “Golden Wood” piedāvā atslēgu piekariņus no riteņa ķēdēm un gumijām, visi materiāli otrreizējās pārstrādes. Lizuma vidusskolas SMU “Medus Bites” piedāvā bišu vaska produktus. Lizuma vidusskolas SMU “MD Rokassprādzes” piedāvā rokassprādzes no mulinē diegiem, katras rokassprādzes krāsai ir nozīme, piemēram, sarkanā krāsa nozīmē – mīlestība.

Aplūkot un iegādāties skolēnu mācību uzņēmumu ražojumus līdz 26.aprīlim var šeit

“Kopš 1991. gada skolēnu mācību uzņēmumu tirgošanās vienmēr bija norisinājusies klātienē. Kad pirms pāris mēnešiem izveidojām e-katalogu, šķita, ka tas būs tikai papildu risinājums un nekas nespēs aizstāt dzīvu sarunu ar pircēju. Tomēr pēdējais gads tirdzniecības pasauli ir mainījis par 180 grādiem, e-komercija piedzīvojusi nepieredzētu uzrāvienu un jārēķinās, ka paradums iepirkties pamatā interneta vidē, iespējams, paliks arī pēc pandēmijas. Labā ziņa šajā visā - ja kāds ir spējīgs ātri pielāgoties mainīgai pasaulei, tad tie ir jaunieši. Un tas ir tas, ko viņi caur šo programmu apgūst - būt radošiem, būt neatlaidīgiem un rast risinājumu ikvienā situācijā,” saka izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns.

“Cits bazārs” ir ne tikai valsts mēroga skolēnu mācību uzņēmumu tirgus platforma, bet arī konkurss, kurā tiek vērtētas skolēnu uzņēmējspējas.

LIAA Inovāciju atbalsta nodaļas vecākā projektu vadītāja Dace Dumbere-Bregže: “Radīt jaunu, inovatīvu un drosmīgu uzņēmējdarbības paaudzi bez praktiskas pārdošanas pieredzes ir teju neiespējami. Tādēļ mēs aicinām visus interesentus izmantot šo iespēju un būt starp pirmajiem, kas atbalsta jaunos uzņēmējus un sniedz tiem atgriezenisko saiti par viņu radītajiem produktiem vai pakalpojumiem. Visi kopā mēs spējam atbalstīt un radīt pieredzējušu un prasmīgu jauno uzņēmēju paaudzi, kas vēlāk veidos Latvijas uzņēmējdarbības vides kodolu.”

Konkursā kā ierasts jaunos uzņēmējus vērtēs pieredzējusi profesionāļu, uzņēmēju un akadēmisko spēku komanda, un labākie tiks apbalvoti deviņās nominācijās: “Sociāli atbildīgs SMU”, “Tehnoloģiskās inovācijas produkts/pakalpojums”, “Labākā SMU pārdošanas komanda”, “Uz zināšanām balstīts SMU produkts/pakalpojums”, ‘’Sociālo mediju komunikācijas balva’’, ‘’SMU produkts/pakalpojums gatavs starptautiskajam biznesam’’, ’’Videi draudzīgs SMU produkts/pakalpojums’’, ’’SMU biznesa potenciāls’’ un ’’Labākais reklāmas video’’.