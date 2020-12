Sveķu pamatskolā veiksmīgi, aktīvi aizvadīts mācību gada I semestris

Adventes laiks ir gaidīšanas, piedošanas, cerību un mīlestības laiks. Klusiem soļiem pietuvojušies Ziemassvētki. Sveķu pamatskolā cita pēc citas sāk iemirdzēties krāsainās Jaungada lampiņas, smaržo pašu skolēnu ceptās piparkūkas. Ir laiks, kad varam atskatīties uz paveikto, un veikt pa labam darbam, ko iekārt skolas Ziemassvētku eglītē.Neņemot vērā Covid-19 izplatību Latvijā, Sveķu pamatskola mācību procesu I semestrī organizēja klātienē. Mācību gads iesākās ar skolas akreditāciju, kura tika ļoti veiksmīgi aizvadīta. Septembrī un oktobra sākumā līdztekus mācībām skolēni iesaistījās dažādās aktivitātēs. Skolas deju grupa piedalījās integrētās mākslas festivāla „Nāc līdzās” laureātu koncertā Rīgā, VEF kultūras pilī, un izcīnīja laureāta titulu. Uz valsts svētkiem mūsu deju grupas dalībnieki saņēma Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita apsveikumu.

Mācību gads aktīvi iesākās arī skolas sportistu kolektīvam. Meiteņu futbola komanda valsts finālsacensībās futbolā Eiropas kausā izcīnīja godpilno 4.vietu.

Zēnu futbola komanda valsts finālsacensībās futbolā Ozolniekos izcīnīja 3.vietu.

Valsts sacensībās krosā Lielplatonē tika izcīnītas četras 1.vietas un viena 2.vieta. Lepojamies!

Oktobris jau ienesa savas korekcijas, kad tika atcelti pasākumi un sporta aktivitātes. Ievērojot visus drošības pasākumus, skolā tika organizēta Labo darbu nedēļa. Tajā skolēni pedagogu vadībā gatavoja putnu būrīšus, lasīja zīles meža dzīvniekiem, aktīvi iesaistījās skolas apkārtnes labiekārtošanas darbos. Skolas darbinieki ziedoja līdzekļus dzīvnieku patversmei Alūksnē.

Šajā mācību gadā skola īsteno “Erasmus+” programmu “We are Proud of Being European Citizen” (“Mēs esam lepni būt par Eiropas pilsoņiem”). Dalībvalstis ir Latvija, Rumānija, Itālija, Turcija, Portugāle. Mūsu skola šajā projektā ir koordinētājskola. Projekta laikā organizējām projekta logo konkursu. Darbi tika ievietoti “Google” vietnē, kur par tiem varēja nobalsot. Atzinīgi tika novērtēti pieci mūsu skolas skolēnu veidotie darbi. Novembrī darbojāmies, izzinot un veidojot fotoalbumus, plakātus par dabas skaistumu, tās untumiem, dzīvnieku pasauli.

Decembrī tika cītīgi rakstīti pārbaudes darbi, greznotas skolas telpas, ceptas smaržīgas un gardas piparkūkas. Skolas kolektīvs sagādāja svētku pārsteigumu sociālās aprūpes nama „Dzērves” klientiem un darbiniekiem, vēlot gaišus un siltus Ziemassvētkus, veselības pilnu jauno gadu. Skolēni veidoja apsveikuma kartītes, skolas darbinieki gādāja pārsteiguma paciņas.

Veiksmīgi, aktīvi ir aizvadīts mācību gada I semestris. Paldies skolēniem, skolēnu ģimenēm, skolas darbiniekiem par kopīgi paveikto!

Vēlam veselību, sekmes, enerģiju jaunajā Vērša gadā! Lai mums visiem izdodas!