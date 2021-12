Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola izsludina konkursu “…klucis ripo…”

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību aicina bērnus un jauniešus piedalīties audiovizuālās komunikācijas darbu konkursā “… klucis ripo…”. Par to informē Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktores vietniece metodiskajā darbā Sanita Bukava. Konkurss norisinās no 1. decembra līdz 31. martam. Tā uzdevums ir izveidot kustīgu oriģināldarbu audiovizuālajā komunikācijā, mūsdienās aktuālu tēmu atspoguļojot konstruktīvisma stilā, iedvesmu gūstot no Gustava Kluča daiļrades. Konkursa dalībnieki aicināti darbus veidot kā animāciju, videomateriālus, videografikas, audiovizuālas video grafikas u.c.

Konkursa mērķis ir iepazīt latviešu mākslinieka un Valmieras novadnieka Gustava Kluča daiļradi – konstruktīvisma avangarda pamatlicēju, plakātistu, fotomontāžas aizsācēju. Tāpat, izmantojot dažādus audiovizuālās komunikācijas dizaina tehniskos risinājumus un jaunradi, pilnveidot bērnu un jauniešu zināšanas un prasmes mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā.

Konkurss tiek izsludināts vispārizglītojošo un profesionālo skolu bērniem un jauniešiem, kuri apgūst mākslas un dizaina programmas vecumā no 10 un 19 gadiem.

Žūrijai vērtējot iesūtītos darbus, uzmanība tiks pievērsta šādiem kritērijiem – mākslinieka Gustava Kluča māksliniecisko risinājumu izmantojumam, autora radošai idejai un oriģinalitātei un izteiksmes līdzekļu un tehnoloģiju izvēle, izstrādājot konkursa darbu.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2022. gada 20. aprīlī. Godalgoto darbu autori saņems balvas no konkursa atbalstītājiem – maiznīcas “Liepkalni” un “Baltic Data”.

VDMV ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas vidējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas. Skolas programmas un metodikas ir tradīcijās balstītas un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām.