Ziemassvētku tirdziņā “Cits bazārs” piedalās arī Lizuma vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumi

Ikgadējais Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņš “Cits bazārs” notiek no 9. līdz 14. decembrim, un jau otro gadu tas norisinās tiešsaistē. Vietnē “Jalatvia.lv” skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) no visas Latvijas ir publicējuši pašu radītās preces un pakalpojumus, savukārt lapas apmeklētāji var ērti aplūkot piedāvājumus un sazināties ar skolēniem, lai iegādātos oriģinālas Ziemassvētku dāvanas vai noderīgas lietas savai ikdienai.

E-katalogā “Jalatvia.lv” ikviens var aplūkot SMU profilus un iegādāties skolēnu ražojumus – mājas lietas, preces skaistumkopšanai, bižutēriju, dažādas spēles un preces bērniem, kā arī apģērbus, modes lietas, interjera priekšmetus, pārtikas preces u.c. Starp estētiskām un sadzīvē noderīgam precēm ir iegādājamas arī skolēnu veidotas gluži unikālas un funkcionālas lietas, piemēram, mugursoma ar viedekrānu, mazgāšanas līdzeklis no Latvijas kastaņiem, “gudrās” galda lampas, viedierīce, kas atvieglo kurpju aizsiešanu, un citi interesanti produkti.

Arī septiņi Lizuma vidusskolas SMU piedāvā savus ražojumus. SMU “Zīmes” piedāvā suvenīrus un dāvanas, “Flowerpot” - preces mājai un interjeram, piemēram, puķu podus no plastmasas pudelēm un piena pakām. SMU “Sirdij un vēderam” piedāvā vaska sveces, medu un gardus eklērus. Savukārt “Bike&Wood Accesssories” - aksesuārus un bižutēriju, piemēram, atslēgu piekariņus no veloķēdēm, pulktseņus no velokastēm, krūžu paliktņus no koka. Ir arī spēles un preces bērniem, piemēram, SMU “KOKO MEKO” piedāvā tāfeli, "Octalara" - galda spēli, savukārt “Mazie popkorniņi” - bumbas stresa noņemšanai.

“Viss, kas nopērkams “Cita bazāra” e-katalogā, ir skolēnu prātos lolots un radīts. Piedaloties šajā tirdziņā, skolēni apgūst pirmos soļus biznesā, sākot no tirgus izpētes un biznesa plāna rakstīšanas, beidzot ar produktu radīšanu, pārdošanu un mārketingu. Pārdošana on-line vidē nav mazinājusi jauniešu interesi par uzņēmējdarbību, un arī šogad ar savām precēm un pakalpojumiem tirgosies 270 skolēnu mācību uzņēmumi no visas Latvijas,“ stāsta izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns.

“Cita bazāra” norises laikā kā ierasts jaunos uzņēmējus vērtē pieredzējusi profesionāļu, uzņēmēju un akadēmisko spēku komanda. Labākie tiks apbalvoti deviņās nominācijās: “Sociāli atbildīgs SMU”, “Tehnoloģiskās inovācijas produkts/pakalpojums”, “Labākā SMU pārdošanas komanda”, “Uz zināšanām balstīts SMU produkts/pakalpojums”, “Sociālo mediju komunikācijas balva”, “SMU produkts/pakalpojums gatavs starptautiskajam biznesam”, “Videi draudzīgs SMU produkts/pakalpojums”, “SMU biznesa potenciāls” un “Labākais reklāmas video”.

"Cita bazāra" e-katalogs ŠEIT