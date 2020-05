Aicina ar veselīgu un personīgu “Paldies!” pateikties neatkarības izcīnītājiem

Valsts prezidenta kanceleja aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju un diasporā dzīvojošos tautiešus svētku brīvdienās, no 1. līdz 4. maijam, ievērojot valstī esošos piesardzības pasākumus, pateikt personīgu un individuālu, veselīgu un aktīvu “Paldies!” visiem tiem cilvēkiem, kuri pirms 30 gadiem atbalstīja brīvas un neatkarīgas Latvijas izcīnīšanu.

“Valsts prezidenta kancelejas darbinieki aizsākuši interesantu un veselīgu akciju – šajās svētku brīvdienās individuāli vai kopā ar ģimeni sportiskā nodarbē savas apkaimes kartē radīt vārdu “Paldies!”, tādējādi simboliski pateicoties ikvienam cilvēkam, kurš savās domās vai darbos Trešās atmodas laikā cīnījās par brīvu un neatkarīgu Latviju. Tas ļāva pirms 30 gadiem, 1990. gada 4. maijā, pieņemt deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Nozīmīgi, ka gan toreiz, gan tagad tieši ārsti bija pirmās frontes līnijas cīnītāji, jo Pasaules latviešu ārstu kongress bija viens no pirmajiem Atmodas vēstnešiem. Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kā arī diasporā dzīvojošos tautiešus, ja attiecīgās valsts piesardzības pasākumi to neaizliedz, mums pievienoties,” norāda Valsts prezidenta kancelejas vadītājs, viens no Neatkarības deklarācijas parakstītājiem Andris Teikmanis.

Savu pateicību iedzīvotāji var izteikt, izskrienot, nosoļojot vai izbraucot ar velosipēdu savas apkaimes kartē vārdu “Paldies!”. Aicinām dalīties ar fotomirkli un sava “Paldies!” attēlojumu kartē arī sociālajos tīklos, lietojot tēmturi #PaldiesParBrīvību!