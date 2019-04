Aicina pieteikties "Ģimeņu sporta svētkiem 2019" (Nolikums)

Gulbenes sporta centra lietvede sporta pasākumu organizatore Larisa Cīrule informē, ka 18.maijā pulksten 11.00 pie Gulbenes sporta centra norisināsies "Ģimeņu sporta svētki 2019".

"Aicinu pieteikties Gulbenes pilsētas teritorijā dzīvojošās ģimenes, kuras vēlas šo dienu izbaudīt sportiskā atmosfērā," aicina L.Cīrule.

Pieteikties līdz 14.maijam pa tālruni 26330649 (Larisa).

NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

1. Veicināt Gulbenes novadā dzīvojošo ģimeņu - dzimtas iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs.

2. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu.

3. Stiprināt novada ģimenes.

Vieta un laiks

1. Sacensības notiek 2019.gada 18.maijā pie Gulbenes sporta centra (Skolas ielā 12A).

2. Dalībnieku reģistrācija un izloze notiks pie Gulbenes sporta centra no pl. 10.00 – 10.45.

3. Atklāšanas parāde plkst. 11.00.

4. Sacensību sākums plkst. 11.10.

Organizācija

1. Pasākumu organizē Gulbenes sporta centrs, sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļu.

2. Sacensību galvenais tiesnesis Dace Anča (t.29295359).

Dalībnieki

1. Sacensībās var pieteikt ne vairāk kā divas ģimenes (dzimtas) no vienas pārvaldes (no Gulbenes pilsētas – ne vairāk kā 4 ģimenes). Komandā var būt neierobežots dalībnieku skaits, taču katrā sacensību veidā startē divi pieaugušie un divi bērni. Komandā jāpiedalās vismaz vienam bērnam, kurš jaunāks par 12 gadiem. Katra komanda rūpējas par vienotu noformējumu.

2. Komandu piesaka pārvaldes sporta darba organizators līdz 14.05.2019.

e-pastā dace.anca@gulbene.lv vai pa tālruni 29295359.

3. Pielikumā pieteikuma paraugs.

Vērtēšana

1. Vērtēšana notiek ģimeņu komandu vērtējumā: par 1.vietu katrā sacensību veidā komanda saņem 1 punktu, par 2.vietu - 2 punktus, par 3.vietu - 3 punktus u.t.t..

2. Kopvērtējumā summē visu sporta veidu iegūtos punktus. Uzvar komanda ar vismazāko punktu summu. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir augstāka vieta ģimeņu stafetē.

3. Komandas, kuras nav piedalījušās visos sporta veidos, vērtē aiz komandām ar pilnu sacensību sporta veidu skaitu.

Apbalvošana

1. Apbalvo pirmo sešu vietu ieguvējas komandas kopvērtējumā.

2. Visas ģimenes saņem piemiņas balvas.

SACENSĪBU VEIDI – APRAKSTS

1. UZŠAUJ PA BUNDŽĀM!

Piedalās 3 dalībnieki. Katram dalībniekam 5 šāvieni ar pneimatisko pistoli. Visu dalībnieku rezultātus summē. Uzvar komanda, kura visprecīzāk šāvusi.

2. BIZES PĪŠANA

Piedalās 3 dalībnieki. Pēc starta signāla dalībnieki no virvēm “pin bizi”. Uzvar komanda, kura visātrāk veikusi uzdevumu.

3. RIEPAS STAFETE

Piedalās 4 dalībnieki. Pēc starta signāla pirmais dalībnieks ar divām

nūjām “ripina” riepu noteiktu attālumu un atpakaļ. Stafeti turpina

nākošais dalībnieks, kamēr visi finišējuši. Uzvar komanda, kura

uzrādījusi vislabāko rezultātu.

4. ŠĶĒRŠĻU JOSLA

Piedalās 4 dalībnieki. Viens dalībnieks sēž “ķerrā”, viņam aizsietas acis, rokās

tenisa bumbiņas. Otrs dalībnieks stumj “ķerru” un komentē “aklajam”

dalībniekam. Pēc starta signāla dalībnieki pārvietojas līdz konusam, uz kura

galotnes jānovieto bumbiņa, līdz apmeklēti visi konusi un dodas pie pretī

stāvošajiem komandas biedriem. Tie atkārto to pašu, tikai bumbiņas noņem no konusiem. Uzvar komanda, kura visātrāk uzdevumu.

5. “PING-PONGS”

Komandā 4 dalībnieki. Dalībniekam dotas 10 galda tenisa bumbiņas, kuras ar atsitienu pret galdu jātrāpa “olu turētājā”.

6. JAUTRAIS IZBRAUCIENS

Komandā 3 dalībnieki. Ar “velokartu” jāveic šķēršļu brauciens. Katram dalībniekam atsevišķi tiek fiksēts rezultāts. Visu dalībnieku rezultāti tiek sasummēti. Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi uzdevumu.

7. ĢIMEŅU STAFETE

Komandā 4 dalībnieki. Stafete notiks uz piepūšamajām atrakcijām. Ar aprakstu dalībnieki tiks iepazīstināti sacensību dienā.

Bērni laipni gaidīti uz piepūšamajām atrakcijām pirms un pēc stafetēm!

“Velokarti” būs pieejamie pēc individuālajām sacensībām!