Bija paredzēts, ka 24.septembra domes sēdē deputāti balsojot izlems divu jaunu dokumentu likteni, šie dokumenti paredz ieviest jaunu politiku pašvaldības finanšu atbalstā sportam. Tomēr, visticamāk, pagaidām vēl galīgais balsojums nenotiks.

Deputāti un vietējās sporta sabiedrības pārstāvji vienojās, ka kopā ar novada Sporta pārvaldes darbiniekiem sapulcēsies 22.septembrī pēc pulksten 18.00 un skatīs abu dokumentu projektus pa punktiem “kaut vai līdz rīta gaismai”, kamēr panāks visiem saprotamu rezultātu. Tikai pēc tam deputāti par šiem dokumentiem balsos kādā no nākamajām domes sēdēm. Balsojumam jānotiek līdz 15.oktobrim, kad pašvaldībā jau sāks plānot sporta atbalstam domāto finansējumu.

Abus dokumentu projektus - “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” un “Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem sportā” - deputāti apsprieda 16.septembrī notikušajā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, kaut tās vadītājs, deputāts Anatolijs Savickis jau sākotnēji bija pret to. Sēdē piedalījās pieci no septiņiem komitejas locekļiem. “Par” dokumentiem bija divi deputāti, divi bija “pret”, viens atturējās.

Ar saviem argumentiem pret jaunajiem dokumentiem uzstājās pašvaldības sporta komisijas priekšsēdētājs Aigars Cīrulis, paskaidrodams, kā var izmantot šos dokumentus, lai ne visai ētiski iegūtu pašvaldības finansējumu. Deputāts Valtis Krauklis bilda – tādā gadījumā ir jāparedz, ka par negodīgu rīcību var uz diviem gadiem sporta biedrību izslēgt no pašvaldības finansējuma saņemšanas. Deputāts Normunds Mazūrs sacīja – katrai sporta biedrībai ir vadītājs, kuram jāseko līdzi ētikas ievērošanai. Deputāts Zintis Mezītis sacīja, ka ir izlasījis abus dokumentus, kurus sagatavojusi Sporta pārvalde, un tiem pilnībā piekrīt. Viņš atgādināja, ka jau pirms pieciem gadiem ir teicis - “domei nav jāsponsorē pieaugušu cilvēku hobiji”. Ar to viņš domā pieaugušo cilvēku sportošanu. Z.Mezītis teica – pašvaldībai ir jāatbalsta bērni. “Es redzu plānu!” tāds bija Z.Mezīša komentārs par Sporta pārvaldes sagatavotajiem dokumentiem. Deputāts Intars Liepiņš sacīja, ka tomēr ir jāpanāk “sabiedrībai normāls lēmums”, ir “jānonāk pie kopsaucēja ar sporta sabiedrību”.

Abus Sporta pārvaldes sagatavotos dokumentus bija plānots iztirzāt arī finanšu komitejas 17.septembra sēdē, taču sēdes vadītājs, novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs izņēma šos jautājumus no komitejas sēdes darba kārtības.