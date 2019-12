Aizvada Beļavas atklātā turnīra novusā otro kārtu

Beļavas pagastā, Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks”, 7.decembrī notika Beļavas pagasta atklātā turnīra novusā otrā kārta. Tajā piedalījās 17 dalībnieki (15 kungi un 2 dāmas) no Valmieras, Smiltenes un Gulbenes. Par to informē sacensību galvenais tiesnesis Voldemārs Mezītis. Dāmām 1.vietā - Aiga Putne no Ozolkalna, 2.vieta - Sandrai Ārei no Silmačiem. Kungiem 1.vieta - Dainim Ķellem no Valmieras, 2.vieta - Jānim Ārem no Silmačiem, 3.vieta - Igoram Bambulim no Ozolkalna. Turnīra trešā kārta norisināsies 2020.gada janvārī. Norises laiks gada sākumā tiks precizēts.