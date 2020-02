Atzeles volejbola līgā “Gulbene II” nodrošina vietu finālā

23.februārī Balvos norisinājās aizraujošas cīņas Atzeles volejbola līgas izslēgšanas spēlēs.

Finālā vietu nodrošināja pagājušās sezonas čempionu komanda “Gulbene II” un šīs sezonas spēcīgākā komanda vairākos statistikas rādītājos “Alūksne”. Par to informē turnīra organizatori.

Komandas “Gulbene II” ceļš līdz fināla cīņai bija kā pa kalniem. Pirmajā cīņā četros setos ar 3:1 (25:18; 24:26; 25:21; 25:22) uzvarēta “Bērzpils” komanda. Pusfināla spēlē pretī stājās “Naudaskalna” komanda, spēles pirmajos divos setos pārāki bija “Naudaskalna” spēlētāji. Trešā seta vidū gulbenieši spēja lauzt spēles gaitu, izcīnot uzvaru setā un atlikušajos setos, rezultātā “Gulbene II” ar 3:2 (18:25; 21:25; 25:19; 25:18; 15:4) nodrošināja sev vietu finālā.

Sezonas līderu komanda “Alūksne” pirmajā cīņa tikā ar “Ļaudonas vsk.” komandu un svinēja uzvaru ar rezultātu 3:0 (25:13; 25:22; 27:25). Pusfinālā pretī stājās “SK Kuorsova” komanda. Abas komandas bija noskaņojušās nopietnai cīņai, kura arī tāda izvērtās. Spēle noslēdzās četros setos ar “Alūksnes” uzvaru - 3:1 (25:23; 30:28; 23:25; 25:23).

Citu spēļu rezultāti: “SK Kuorsova” – “Zeltiņi” - 3:0 (25:16; 25:15; 25:15), “Gulbene I” – “Naudaskalns” - 3:1 (25:22; 21:25; 25:23; 25:14, nākamajā kārtā tika “Naudaskalns”, jo “Gulbene I” saņēma tehnisko zaudējumu), “Zeltiņi” – “Ļaudonas vsk.” - 3:1 (26:24; 18:25; 25:21; 29:27).

5.vietā ierindojās “Zeltiņi” no Alūksnes novada, 6.vietā – “Bērzpils” no Balvu novada, 7.vietā – “Ļaudonas vsk.” no Madonas novada, 8.vietā – “Gulbene I”.

Pirmās četras vietas tiks noskaidrotas sestdien, 29.februārī, Alūksnē.