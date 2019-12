Autosporta entuziastu Vilhelmu Sniedzānu sveic jubilejā

Latvijas Automobiļu federācija un Rallija LAF komisija Vilhelmu Sniedzānu sveica 80. dzimšanas dienā.

Vilhelms Sniedzāns lielāko daļu savas dzīves ir saistījis ar autosportu, ieguldījis darbu tā organizācijā un attīstībā jau vairāk nekā 40 gadus. Par savu darbu un entuziasmu saņēmis atzinību no savas dzimtās pilsētas, 2006. gadā LR ministru prezidenta Pateicību, kā arī divas reizes saņēmis Atzinības rakstu no LR Izglītības un Zinātnes ministrijas par nozīmīgu ieguldījumu automobiļu sporta attīstībā, vienu no tiem arī šajā gadā. 2018. gadā Latvijas Automobiļu federācija V.Sniedzānu apbalvoja ar LAF ordeni par ieguldījumu autosportā," facebook.com raksta Latvijas Automobiļu federācija.