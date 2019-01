Autosports: dalībnieki sāk pieteikties rallijam “Sarma 2019”

Mēnesi pirms rallija Sarma 2019, kas notiks 9. februārī Gulbenes novada sniegotajos ceļos, ir atklāta dalībnieku pieteikšanās.



Lai arī dalībnieku pieteikšanās tikai ir sākusies, rallija Sarma 2019 organizators "Gulbenes AUTO – MOTO" jau ir saņēmis vairākus neoficiālus apstiprinājumus no vairākiem ļoti spēcīgiem sportistiem par dalību šajā rallijā. Jau šobrīd ir skaidrs, ka rallijā uz starta stāsies divi sportisti ar WRC klases rallija automašīnām, un ir jau zināmi vismaz divi sportisti ar R5 klases automašīnām, kā arī vienlaikus notiek sarunas arī ar vairākiem citiem.

Smejoties var teikt, ka rallijs Sarma 2019 tiks aizvadīts "3G" zīmē, jo trīs potenciālo līderu uzvārdi sākas ar G burtu. Par savu vēlmi un gatavību startēt rallijā Sarma 2019 ir paziņojusi ekipāža ar Baltijā ātrāko rallija automašīnu – Ford Fiesta WRC – igauņi Georgs Gross ar stūrmani Raigo Molderu. Tieši tāpat savu plānu piedalīties rallijā Sarma 2019 ir apstiprinājusi ukraiņu ekipāža Valērijs Gorbans un Sergejs Larens, kuri startē ar Mini John Cooper Works WRC rallija automašīnu. Savukārt pati pirmā par vēlmi startēt rallijā Sarma 2019 paziņoja Sports Racing Technologies ekipāža Nikolajs Grjazins / Jaroslavs Fjodorovs, kuri ar Škoda Fabia R5 uzvaru rallijā Sarma izcīnīja pērn. Jāatzīmē, ka Georga Grosa un Nikolaja Grjazina kontā ir pa vienai uzvarai rallijā Sarma.

Par savu plānoto debiju Latvijā un rallijā Sarma ir paziņojuši arī Polijas vicečempioni Open N klasē Lukašs un Tomašs Kotarbas, kuriem šis būs pirmais rallijs Latvijā, pirmais ziemas rallijs un otrais rallijs ar pirms gada FIA ERČ sacensībām speciāli uzbūvētu N grupas Mitsubishi Lancer Evo X RS. Aizvadītā gada sakumā ekipāža ir aizvadījusi nedēļu ilgu apmācību pie septiņdesmito un astoņdesmito gadu rallija zvaigznes Džona Hauglanda Norvēģijā, kur uz sniega un ledus veikti 800 km ātrumposmu režīmā. Nākamās nedēļas sākumā poļu ekipāža plāno veikt papildus testus uz sniega un ledus, bet atzīst, ka tas aizvien ir maz, lai startētu rallijā Sarma ar pilnu jaudu.

Pēc kārtējās ātrumposmu apsekošanas rallija Sarma 2019 organizatori "Gulbenes AUTO – MOTO" ir secinājuši, ka jau šobrīd ceļi ir gatavi uzņemt ralliju – tos jau sedz pietiekami bieza ledus un sniega kārta. Taču šobrīd ilgtermiņa laika prognoze sola stipru snigšanu, kas izveidos papildus kupenas, kā arī nelielus atkušņus, kas ļaus pieaugt ledus kārtai.

Līdzīgi kā iepriekšējos divus gadus, rallija atklāšana Gulbenes centrā norisināsies iepriekšējās dienas, 8. februāra vakarā, pulksten 19:00, bet pirmais no ātrumposmiem sāksies 10:00 no rīta 9. februārī. Paredzams, ka pēdējais no ātrumposmiem beigsies ap pulksten 18:30, kam sekos apbalvošanas ceremoniju pulksten 20:15 Gulbenes kultūras centrā.



Plašāku informāciju par naktsmītnēm meklējiet Gulbenes novada tūrisma informācijas vietnē www.visitgulbene.lv. Rallija Sarma jaunumiem iespējams sekot līdzi Facebook un Twitter, savukārt rallija gids un cita oficiālā informācija ir atrodama www.autorally.lv.