Autosports: rallijs "Sarma 2019" notiks februāra otrās nedēļas nogalē

Tradicionālais un Baltijas reģionā populārais ziemas rallijs Sarma 2019. gadā saglabās atzinību ieguvušo vienas dienas rallija formātu, un sportistus, kā arī skatītājus Gulbenes novada ceļos pulcēs 2019. gada 9. februārī. Aizvadītajos mēnešos rallija Sarma organizators "Gulbenes AUTO – MOTO" ir sagatavojis ļoti interesantus ātrumposmus, ar kuriem priecēs gan rallija dalībniekus, gan rallija līdzjutējus. Arī 2019. gadā rallijs Sarma vienlaikus būs Latvijas un Igaunijas rallija čempionātu, kā arī Latvijas vēsturisko automobiļu un Latvijas Rallijsprinta otrais un ziemas sezonu noslēdzošais posms.



Rallijā Sarma 2019 uzvarētāji tiks noskaidroti četros ātrumposmos, no kuriem katrs sportistiem būs jāveic divas reizes. Tādējādi rallija kopējā distance ātrumposmos nedaudz pārsniegs simts kilometrus. Gatavojot trasi 2019. gada rallijam, organizators "Gulbenes AUTO – MOTO" ir ievērojami pārskatījis ātrumposmu izvēli un atteicies no vairākiem daudzus gadus regulāri izmantotiem ceļiem, piemēram no tradicionālajām Zaķukājām. Toties programmā ir iekļauti pēdējo gadu labākie "jaunie" ātrumposmi, kā arī kāds pilnīgi jauns ātrumposms. Viena no skatītājiem patīkamām ziņām ir tā, ka pēc ļoti daudzu gadu pārtraukuma rallija Sarma trasē atkal būs atrodams ievērojams tramplīns. Rallija plāns ir izveidots tā, ka pat slinkākie rallija skatītāji varēs redzēt četrus ātrumposmus, bet čaklākie - pat sešus no astoņiem.





Organizatori cer, ka 2019. gadā rallija dalībnieku skaits turpinās augt un ka pēc vairāku gadu pārtraukuma uz starta stāsies vairāk nekā astoņdesmit ekipāžas. Tajā pašā laikā rallija Sarma organizatori, kuri rallijā jau ir ieviesuši vairākus tehnoloģiskus jauninājumus gan skatītājiem, gan dalībniekiem, turpina izvērtēt dažādas jaunās tehnoloģijas un to piemērotību rallijam, lai šo klasisko ziemas ralliju kārtējo reizi padarītu par tehnoloģiski modernāko. Rallija Sarma organizatori ir atvērti arī sadarbībai ar dažādām tehnoloģiju un startup kompānijām, jo iepriekšējos gados ir pierādījies, ka tik dinamisks un cilvēku apmeklēts sporta pasākums ir lieliska platforma dažādu jaunu tehnoloģiju un risinājumu izmēģināšanai.





Līdzīgi kā iepriekšējos divus gadus, rallija atklāšana Gulbenes centrā norisināsies iepriekšējās dienas - 8.februāra - vakarā pulksten 19:00, bet pirmais no ātrumposmiem sāksies 10:00 no rīta 9. februārī. Paredzams, ka pēdējais no ātrumposmiem beigsies ap pulksten 18:30, kam sekos apbalvošanas ceremoniju pulksten 20:15 Gulbenes kultūras centrā.





Plašāku informāciju par naktsmītnēm meklējiet Gulbenes novada tūrisma informācijas vietnē www.visitgulbene.lv. Rallija Sarma jaunumiem iespējams sekot līdzi Facebook un Twitter, savukārt rallija gids un cita oficiālā informācija ir atrodama www.autorally.lv.