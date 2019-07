Baltijas valstu čempionātā vieglatlētikā gulbenietim - 3.vieta

13. jūlijā Valgā norisinājās Baltijas valstu čempionāts vieglatlētikā, kurā piedalījās arī gulbenietis Rolands Blūms.

“Stafetē Latvijas komanda dabūja 1. vietu, arī Rolands skrēja komandas stafeti, ” stāsta Rolands trenere Irēna Aizpure. Jaunais sportists R.Blūms atklāj to, ka bija cerējis arī uz uzvaru 400 m distances skrējienā. “Savā distancē paliku 3. vietā. Gribēju būt pirmais, bet lietuvietis un igaunis bija diezgan stipri, ” stāsta R.Blūms. Viņš atzīst to, ka ir priecīgs par savu rezultātu un to, ka biežāki un ilgāki treniņi nestu arī labākus rezultātus. “Izdarīju visu, ko varēju. Pirms starta dabūju brīdinājumu par noraustīšanos, tomēr kopumā man skrējiens patika. Pēdējie 100 metri bija diezgan sīvi. Konkurenti par sekundi izrāvās priekšā, ” stāsta puisis.

16. jūlijā ir plānotas sacensības Igaunijā, kas arī noslēgs šī gada Rolanda sezonu. “Nākamajā sezonā skaitīšos astoņpadsmitgadīgo grupā, tagad jau saprotu to, ka pat latviešu starpā būs sīva cīņa. Jātrenējas būs ne pa jokam,” atzīst Rolands. Viņš stāsta, ka nākamā sezona būs daudz grūtāka un paredzams, ka būs jāplāno biežāki treniņi.

Puisis stāsta, ka jau nākamajā dienā pēc sacensībām ir devies uz nometni Rankā. Pēc sacensībām Igaunijā būs laiks, lai nedaudz atpūstos un uzkrātu motivāciju turpmākiem startiem.