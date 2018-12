Basketbols: "Buki" rezultatīvā cīņā pieveic "Turību"

Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijā (LBL2) uzvaru savā laukumā 2. posma spēlē izcīnījusi Gulbenes "Buku" komanda. "Buki" ar rezultātu 94:86 pārspēja BA "Turība" basketbolistus.

Abām komandām pirms spēles bija vienādas pozīcijas - trīs uzvaras un trīs zaudējumi. Gulbenieši pirmo posmus savā grupā noslēdza otrajā vietā, bet "Turība" bija labākā savā, tiesa arī ar identisku bilanci (9-3). "Buki" savā laukumā noteikti bija nelielā favorītu statusā.

Spēles sākums bija visai līdzīgs, nelielā vadībā turoties mājiniekiem. Pēc četrām ar pusi spēlētām minūtēm "Bukiem" bija piecu punktu pārsvars (13:8). Gulbenes komanda pārliecinoši turpināja savu izrāvienu, palielinot rezultāta starpību līdz 11 punktiem (19:8). "Turība" atguvās vien pirmās ceturtdaļas pēdējās divās minūtēs, sadeldējot deficītu līdz sešiem punktiem (18:24).

Otro ceturtdaļu ar sešu punktu izrāvienu sāka "Buki", līdz ceturtdaļas vidum vēl palielinot savu pārsvaru līdz 16 punktiem (38:22). Kārlis Helmanis pats veica sešu punktu izrāvienu "Turībai", esot savas komandas līderis otrajā ceturtdaļā. "Buki" tomēr noturēja vairāk nekā 10 punktu pārsvaru un pēc pus spēles bija vadībā ar rezultātu 46:35.

Otrā puslaika sākums nebija sevišķi rezultatīvs, ko atkal labāk izmantoja "Buki". Pavērsienu ceturtdaļas vidū veica Dāvis Klegeris un Kārlis Večens, kuri divatā sadeldēja rezultāta starpību līdz pieciem punktiem (50:55). Nākamās divas minūtes neviena no komandām nespēja gūt punktus, bet pēc tam to paveica vien no soda metiena atzīmes. Trešās ceturtdaļas izskaņā "Turība" realizēja trīs tālmetienus, kas ļāva izvirzīties vadībā pēc 30 spēlētām minūtēm - 64:62.

Ceturto ceturtdaļu nedaudz labāk sāka "Buki" atjaunojot nelielu pārsvaru (70:67). Mārtiņš Vīņauds turpinājumā uzņēmās "Buku" uzbrukumu noslēgšanu, esot gana rezultatīvs. Kamēr pretiniekiem ar punktu gūšanu nesekmējās, viņš palielināja savas komandas pārsvaru līdz astoņiem punktiem (79:71). Mārcis Saulītis ar četriem punktiem pēc kārtas atstāja "Turību" spēlē, kad jāspēlē vēl bija trīs minūtes. Ingara Aizpura un Raimonda Gabrāna precīzie tālmetieni neļāva "Turībai" vēl vairāk atspēlēties, bet rīdzinieki cīnījās līdz galam. "Bukiem" izdevās noturēt uzvaru ar rezultātu 94:86.

LBL2, 1.-12. vieta, 16. decembrisGulbenes "Buki" - BA "Turība" 94:86 (24:18, 22:17, 16:29, 32:22)

"Buki": Gabrāns 24 (3pts 4/4), Aizpurs 20 (7 ab), Bēts 17 (7 ab), Vīņauds 13, Mednis 11 (6 ab), Šulcs 5, Šteinbergs 4, Dilevka, Krukovskis, Pušpurs, Kalniņš.

"Turība": Klegeris 19, Stikuts 15 (6 ab), Upe 14 (6 ab), Večens 13 (6 rp), Saulītis 12, Helmanis 10, Doroškevics 3, Salmiņš, Kalniņš, Caune, Mičulis.

