Basketbols: "Gulbenes Buki" izbraukumā pārliecinoši pieveic "Līvanu Stikls" komandu

Ramirent LBL 2 cempionatā Gulbenes Buki 10. janvarī Līvanos aizvadīja pirmo spēli jaunajā gadā, un svinēja pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 108:80.

Pirms šīs spēles par izteiktu favorītu nevarēja uzskatīt ne vienu no komandām, jo abas komandas atradās turnīra tabulas augšgalā. Par decembra vērtīgāko spēlētāju atzītais Līvānu Stikla komandas spēlētājs Rihards Strauts noteikti vēlējās turpināt savas komandas uzvaru sēriju, bet Gulbenes Buki bija lieliski sagatavojušies šai spēlei un līvāniešiem neatstāja nekādas cerības uz uzvaru.

Jau pirmās ceturtdaļas vidū pēc precīza Artūra Strēlnieka trīs punktu metiena (13:8) līvānieši pieprasīja pirmo minūtes pārtraukumu. Arī ceturtdaļas turpinājumā pārliecinošāk izskatījās gulbenieši un audzēja pārsvaru, pēc spēlētām desmit minūtēm - 23:14 - Buku labā.

Otrajā ceturtdaļā ļoti rezultatīvi spēlēja gulbenieši un straujiem soļiem audzēja pārsvaru, kas pēc spēlētām divdesmit minūtēm sasniedza jau +26 (59:33).

Otrajā puslaikā nekas nemainījās, gulbenieši bija precīzāki no visām distancēm, un pārsvars jau sāka kļūt nepieklājīgs, ceturtdaļas izskaņa sasniedzot jau +48 (92:44). Spēles liktenis bija izšķirts un pēdējās desmit minūtēs gulbeniešu treneris vairāk uzticējās jaunajiem spēlētājiem. Līvānu komandai izdevās samazināt rezultāta starpību, bet nopietni iesaistīties spēlē bija jau par vēlu un Gulbenes Buki svinēja drošu uzvaru - 108:80.

Šajā spēlē gulbenieši uzbruka ar augstu metienu procentu: 59% - no divpunktu metienu zonas un 43% - no trīs punktu līnijas. Buki iemeta arī par deviņiem soda metieniem vairāk un izcīnīja trīspadsmit atlekušās bumbas vairāk. Liela panākuma atslēga bija pretinieku līdera Riharda Strauta noturēšana uz 12 punktiem, kurš spēja realizēt tikai divus no desmit metieniem.

Gulbeniešu labā 22 punktus un 6 rezultatīvas piespēles izdarīja Sandis Bēts, Artūrs Strēlnieks izcēlās ar 19 punktiem un 8 atlekušajām bumbām. Līvānu komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Jānis Lasmanis.

Līvānu Stikls - Gulbenes Buki 80-108 (14-23;19-36;14-33;33-16)

Līvānu Stikls: Lasmanis 19+5 ab, R. Pabrieža 13, Strauts 12, D. Pabrieža 12, Zarāns 8, Grāveris 7, Mālnieks 5, Kravalis 2, Bērziņš 2, Zēns, Bērziņš

Gulbenes Buki: Bēts 22+6rp, Strēlnieks 16+8 ab, Aizpurs 16+6ab, Ivanovs 15, Dilevka 10, Mednis 8+6ab, Ļisicins 7, Rikveilis 7, Rozenbergs 5, Berkolds 2, Vasiļjevs

Nākamā spēle Gulbenes Bukiem notiks 18. janvārī pulksten 14.00 Gulbenē, kad uzņems SK "Ezerzeme/Rēzekne" komandu.



Ramirent LBL2 pamatturnīra tabula (numurs, komanda, uzvaras/zaudējumi, punkti)

1. BK Jēkabpils 11/0 22



2. Līvānu stikls 9/4 22



3. RSU 9/3 21



4. Gulbenes Buki 9/2 20



5. OC Limbaži 8/4 20



6. RTU 5/7 17



7. BS Ogre 4/8 16



8. Valmiera Glass VIA-2 4/8 16



9. Rīga/DSN 3/9 15



10. VEF BA Valkā 2/9 12



11. Ezerzeme/ Rēzekne 0/10 10