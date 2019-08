“Gulbenes buki” ir atgriezušies mājās no Šanhajas (Ķīna), kur bija devušies Latviju pārstāvēt "King of Kings basketball challenge" 5 pret 5 basketbola turnīrā. “Esam atbraukuši lepni paceltām galvām,” par to, kā veicies turnīrā “Dzirkstelei” saka biedrības “Gulbenes Buki” valdes priekšsēdētājs Gatis Rikveilis.



G.Rikveilis stāsta, ka “Gulbenes Bukiem” tikšana ārā no apakšgrupas jau bijusi pāri viņu spēkiem. “Tur bija tādas komandas, tādi spēlētāji, un mēs – lauku puikas. Izšķirošajā spēlē apakšgrupā mēs uzvarējām Jaunzēlandi, kuriem bija ļoti augsts līmenis,” stāsta G.Rikveilis.





Katru dienu “Gulbenes Bukiem” bija pa vienai spēlei. Pirmā spēle bija ar Kanādas basketbolistiem. G.Rikveilis stāsta, ka pirmo setu zaudējuši, otru – vinnējuši, bet papildlaikā zaudējuši. Otrā spēle bija ar Ķīnas basketbolistiem, kurus “buki” uzvarēja. Spēlē ar Jaunzēlandi arī tika izcīnīta uzvara. Ceturtdaļfinālā “Gulbenes Buki” tikās ar Amerikas basketbolistiem.





“Varēja redzēt, ka viņi bija atbraukuši pēc naudas. Bija gatavi grīdu plēst, lai paņemtu tos 150 000 dolāru, kas pienācās 1.vietai. Turnīrs it kā bija ļoti augstā līmenī, bet bija viena milzīga problēma – tiesāšana bija katastrofāla, lai gan pirms turnīra tika uzsvērts, ka tiesāšana būs ļoti augstā līmenī. Tiesneši to pasniedza tā, ka viņi ir galvenie. Organizatori jau pašā sākumā brīdināja, ka naudas balvas tiks dotas pašā pēdējā rītā pirms izlidošanas. Ja kaut ko spēlētāji pārkāps, par savu naudu varēs lidot prom. Piemēram, ja pateiks kaut ko rupju tiesnesim. Gan krievi, gan vācieši, ar kuriem pēc tam runājām, atzina, ka mūs vienkārši nokoda, nedeva iespēju. Spēlē ar Ameriku bijām vadībā 13:14, bet viņi, ejot uzbrukumā, bezkaunīgi nogrūda zemē mūsējo un iemeta divus punktus un uzvarēja. Un netika iedots sods uzbrukumā. Ja mēs šo pirmo setu būtu uzvarējuši, tad arī būtu viņus vinnējuši, jo varējām uzvarēt. Ar to arī mums turnīrs beidzās. Zaudējām čempioniem. Bet palikām kā skatītāji vērot pusfinālus un finālus. Finālā spēlēja Amerika ar Meksiku,” stāsta G.Rikveilis.





16 komandu konkurencē “Gulbenes buki” izcīnīja 8.vietu. “Gulbenes Buki” saņēma 2000 dolāru lielu prēmiju, jo tāda pienācās tām komandām, kas ieņēma 5. līdz 16.vietu. No summas tika ieturēts 20 procentus liels nodoklis.





G.Rikveilis arī stāsta, ka pirmspēdējā dienā sportisti bija saķēruši kaut kādu infekciju un divus “Gulbenes Buku” spēlētājus pat aizveda uz slimnīcu. Saslimuši ne tikai mūsu, bet arī Krievijas un Ķīnas spēlētāji.







“Sākām spriest, ka tas, iespējams, bija no omletes, kaut kopumā ēdiens bija labs,” stāsta G.Rikveilis.





“Gulbenes Buku” sastāvs: Jānis Dilevka, Kristiāns Šulcs, Sandis Bēts, Jurijs Aleksejevs, Kristaps Pļavnieks, Andris Justovičš, Mārtiņš Vīņauds, treneri Artūrs Brūniņš un Gatis Rikveilis.





Vaicājot par jauno sezonu, “Gulbenes Buku” valdes priekšsēdētājs saka, ka 21.augustā viņam ir tikšanās ar sponsoriem, jo jāsaprot, cik būšot naudas komandai un ko par to var atļauties.







“Pamatā paliek spēlēt visi vecie spēlētāji. Ņemsim arī jaunos. Doma ir tāda, ka ar katru gadu paņemt arvien vairāk klāt jaunos gulbeniešus, lai pēc kādiem četriem pieciem gadiem varbūt varētu tēmēt jau uz LBL1 ar saviem Gulbenē izaudzinātiem spēlētājiem. Tāds ir mērķis. Treneris paliek tas pats (Artūrs Brūniņš – red.),” saka G.Rikveilis.