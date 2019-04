Basketbols: Gulbenes Buki uzvar izšķirošajā pusfināla spēlē un sasniedz LBL 2 finālu (VIDEO)

Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas pusfinālā 28. aprīlī Gulbenē Gulbenes Buki sērijas izšķirošajā trešajā spēlē sakāva RSU vienību ar rezultātu 81:65 un iekļuva LBL 2 turnīra finālā, kur gulbenieši tiksies ar pagājušā gada čempionvienību BK "Ķekava". Gulbenes “Buki” reabilitējās par pērno sezonu, kad kāju pretī finālam pielika tieši RSU vienība.

Spēli ar precīzu pustālo metienu ievadīja Māriņš Vīņauds, bet viesu rindās ar to pašu atbildēja Kristaps Jurjāns. Līdz pirmās ceturtdaļas vidum abas komandas apmainījās ar minimālu vadību, bet mājinieki pārsvaru spēja panākt ceturtdaļas otrajā pusē, kad trejačus pēc kārtas grozā raidīja Ingars Aizpurs un Raimonds Gabrāns. Pēc sešām ar pusi spēlē aizvadītām minūtēm "Gulbenes Buki" sasniedza deviņu punktu pārsvaru 18:9. Pirmās ceturtdaļas beigās RSU atspēlēja četrus punktus, un gulbenieši ceturksni noslēdza ar piecu punktu pārsvaru 18:13.



Otrās ceturtdaļas sākumā RSU studenti divreiz pietuvojās līdz divu punktu starpībai. Gulbenes Buku pārsvaru ar trīs punktu gājienu atjaunoja Vīņauds, bet Aizpura trīs punktu gājiens jau ļāva gulbeniešiem sasniegt +10 (31:21). Pirmā puslaika noslēgums RSU komandai izvērtās pavisam neveiksmīgs. Mājinieki realizēja teju katru savu uzbrukuma iespēju un, ejot pārtraukumā, Gulbenes Buki droši kontrolēja mača gaitu ar rezultātu 49:30.

Otro puslaiku ar precīzu trejaci ievadīja Jānis Dilevka, kurš brīdi vēlāk panāca Gulbenes Bukiem arī 23 punktu vadību. Pretinieku rindās ar tālmetienu izdevās atbildēt Andrim Epneram, bet Jurjānam padevās vairākas rezultatīvas epizodes groza tuvumā. Tomēr Vīņauda trejacis ātri apturēja RSU sapni par atspēlēšanos, savukārt punktu trešajam spēles nogrieznim ar metienu līdz ar perioda beigām pielika Aizpura rezultatīvais tālmetiens. Tādējādi pirms pusfināla sērijas pēdējām desmit minūtēm rezultāts bija 70:46 - par labu gulbeniešiem.



Pēdējās desmit minūtēs kritās mājinieku rezultativitāte, un Gabrāna precīzie uzbrukumi palīdzēja mājiniekiem neatdot pārāk daudz no iekrātās vadības. Ceturtdaļas vidū RSU pēc Epnera metiena pietuvojās līdz 15 punktu atstatumam - 76:61, tomēr tuvāk RSU vienībai neizdevās tikt. Divas minūtes pirms mača izskaņas abas komandas vēl apmainījās ar tehniskajām piezīmēm, tomēr mača iznākumā tas būtiskas korekcijas neieviesa. Spēle noslēdzās ar rezultātu 81:65 - Gulbenes Buku labā. Līdz ar to izdevās revanšēties RSU vienībai par pagājušā gada pāridarījumu.

Gulbenes Buki šajā spēlē bija precīzāki metienos no spēles - 53%-45%, gan trīs punktu metienos- 43%-21%, gan soda metienos 88%-76%. Gulbenieši uzvarēja arī cīņu pie groziem 43-28, gan atdeva vairāk rezultatīvu piespēļu 12-7.

Gulbeniešiem rezultatīvākais ar 19 gūtiem punktiem bija Ingars Aizpurs, kuram arī 10 atlekušās bumbas un 4 rezultatīvas piespēles; 18 punktus pievienoja Jānis Dilevka. RSU rindās ar 24 punktiem izcēlās Armands Ginters.

Šogad gulbenieši cīnīsies par zelta medaļām sērijā līdz trīs uzvarām ar pērnā gada čempioni "Ķekavu". Pirmā spēlē 1. maijā Gulbenē pulksten 16.00. Savukārt RSU par bronzu spēkosies ar "Jelgavu/LLU".





A.Brūniņš: “Liels paldies skatītājiem par atbalstu un lielisko atmosfēru, gaidīsim to arī turpmāk. Izpildījām spēles plānu, daudz agresīvāk spēlējām aizsardzībā pret pick and roll un labi nosedzām pretinieku līderus. Uzlabojām cīņu par atlekušajām bumbām un uzvarējām to. Šajā spēlē uzbrukumā spēlējām pacietīgi, izspēlējām līdz labiem metieniem un tie krita grozā ar labu procentu. Mērķis ir sasniegts, bet nedomājam apstāties, cīnīsimies par zeltu.”





"Gulbenes Buki" - RSU 81:65 (18:13, 31:17, 21:16, 11:19)





Gulbenes Buki: Aizpurs 19 (10 atl.b.), Dilevka 18, Vīņauds 17, Gabrāns 16, Šteinbergs 4, Sokolovs 2, Bēts 2, Rozenbergs 2.





RSU: A. Ginters 24, Epners 13, Jurjāns 12, R. Ginters 10, Lācis 2, Šapovalovs 2, Eglītis 2, Puriņš, Blodons, Vītoliņš, Krauklis, Blumbergs.





LBL 2. divīzijas pusfināli



Komanda -

Komanda 1.spēle 2.spēle 3.spēle Sērijā #1 Gulbenes Buki - #4 RSU 85:70. 62:74. 81:65 2 - 1 #2 Jelgava/LLU - #6 Ķekava 63:76 85:82 69:71 1 - 2