Basketbols: NATO kausa izcīņā – bronza

Mūsu basketbola komanda “Gulbenes Buki” piedalījās NATO kausa izcīņā, kas pagājušajā nedēļā norisinājās Beļģijā.

Biedrības “Gulbenes Buki” valdes priekšsēdētājs Gatis Rikveilis “Dzirkstelei” stāsta, ka naktī uz pirmdienu komanda jau ir atgriezusies mājās, izcīnot 3.vietu.



“Sistēma šogad bija interesanta. Desmit komandas bija sadalītas divās grupās. Pirmās vietas uzreiz spēlēja finālu par 1. un 2.vietu, katras grupas otrā vieta spēlēja par 3. un 4.vietu. Šogad mums grupā, kurā kopumā bija 5 komandas, bija pagājušā gada abi finālisti – Amerika un Francija. Vēl bija “Shape” apvienotā komanda un Beļģija, tās abas uzvarējām. Zaudējām Francijai, Francija savukārt uzvarēja Ameriku, un palika pirmā grupā. Mēs izšķirošajā piektdienas spēlē vinnējām Ameriku par 7 punktiem, un sestdien spēlējām par 3.vietu ar Vāciju un vinnējām ar plus 7,” stāsta G.Rikveilis.

“Buki” katru gadu brauc uz NATO kausu, bet, kā skaidro G.Rikveilis, tā nav īsti tikai “Buku” komanda, tajā spēlē arī citi karavīri. Artūrs Brūniņš bija komandas treneris.



“Komandu, kura šogad brauca uz Beļģiju, savācām ļoti stipru, protams, ar mērķi uzvarēt. Gribas jau vienmēr vinnēt, bet, braucot uz sacensībām, mēs jau nezinām, kas būs pretī. Katru gadu komandas ir citādākā sastāvā. To, ka būs Amerika, un tā ir stipra katru gadu, to zinājām, bet to, ka Francija būs tik stipra, to neviens negaidīja, lai gan Francija finālā zaudēja Lietuvai, bet viņiem finālā viens no līderiem guva traumu, kas bija centra spēlētājs, tas varbūt bija iemesls, kāpēc lietuviešiem izdevās viņus uzvarēt,” uzsver G.Rikveilis.