Basketbols: pirmo reizi Latvijā rīkos jauno talantu nometni

Nacionāla basketbola asociācija (NBA), Starptautiskā basketbola federācija (FIBA) un Latvijas Basketbola savienība (LBS) paziņo ka 18. “Basketball Without Borders” (BWB) jauno talantu nometne no 9.-12. jūnijam notiks Elektrum Olimpiskajā sporta centrā, Rīgā, Latvijā.

“BWB Europe” 2019 pulcēs labākos basketbola spēlētājus un spēlētājas līdz 17 gadu vecumam no visas Eiropas, lai mācītos no NBA un FIBA spēlētājiem un treneriem, un sacenstos pret labākajiem jaunajiem spēlētājiem reģionā. “BWB Europe” sevī ietvers arī “NBA Cares” un Jr. NBA aktivitātes sadarbībā ar Rīgas organizācijām.

Pirmā “BWB Europe” nometne Eiropā notika 2001. gada Jūlijā. Vlade Divacs (Serbija) un Tonijs Kukočs (Horvātija) ar komandas biedriem no Dienvidslāvijas basketbola izlases apvienojās, lai Itālijas pilsētā Treviso strādātu kopā ar 50 jauniešiem no Bosnijas un Hercogovinas, Horvātijas, Maķedonijas, Slovēnijas, Serbijas un Melnkalnes.

“NIKE” kā globālais “BWB” partneris jau kopš 2002. gada apgādās visus nometnes dalībniekus un trenerus ar “NIKE” inventāru.

2018-19 gada NBA sezonas komandu pieteikumos rekordliels skaits – 27 spēlētāji ir bijušie “BWB” nometnes dalībniekiem, 17 no Eiropas, tajā skaitā Danilo Gallinari (“LA Clippers”; Itālija; “BWB Europe” 2003), Marks Gasols (“Toronto Raptors”; Spānija; “BWB Europe” 2003) un 2017-18 “NBA All-Rookie” pirmās komandas nominants Lauri Markanens (“Chicago Bulls”; Somija; “BWB Europe” 2014; “BWB Global” 2015).

NBA un FIBA kopā ir organizējoši 57 “BWB” nomentes 36 pilsētās, 28 valstīs un piecos kontinentos. “BWB” ir uzņēmusi vairāk nekā 3400 dalībniekus no 129 valstīm un teritorijām. Nodarbības vadījuši vairāk nekā 290 pašreizējie vai bijušie NBA/WNBA spēlētāji un spēlētājas, kā arī 230 treneri ar NBA pieredzi no visām 30 NBA komandām. 54 “BWB” nometnes dalībnieki tikuši draftēti NBA, seši “BWB” nometnes dalībnieki noslēguši līgumus kā brīvie aģenti.

Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps:

“Cenšamies izmantot visas iespējas, lai nostiprinātu Latvijas basketbola pozīcijas starptautiskajā apritē un basketbola popularitāti Latvijā. Esam priecīgi, ka mūsu veikums novērtēts, uzticot rīkot prestižo starptautisko jauno talantu nometni “Basketball without borders”. Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai nometnes dalībnieki Latvijā lietderīgi pavadītu neaizmirstamas dienas, un slaveno viesu, kā arī jauno talantu vizīte būtu papildus impulss Latvijas basketbola attīstībai.”

NBA viceprezidente, Kima Bohunija (Kim Bohuny):

“Esam priecīgi pirmo reizi “BWB” nometni rīkot Latvijā un novērtējam Latvijas Basketbola savienības paveikto darbu attīstot augsta līmeņa spēlētājus un basketbolu kopumā. Šī nometne ļaus iespēju labākajiem Eiropas jaunajiem talantiem iespēju mācīties no pašreizējiem un bijušajiem spēlētājiem un treneriem valstī, kurai ir bagāta vēsture un spoža nākotne šajā sportā.”

FIBA Nacionālo federāciju un sporta direktors Zorans Radovičs:

“Latvija ir valsts ar stiprām basketbola tradīcijām. Latvija ir uzvarējusi pirmajā FIBA Eiropas čempionātā 1935. gadā un kopš tā laika izaudzinājusi daudzus augstākās klases basketbolistus. Tas ir liels gods organizēt “Basketball Without Border” programmu valstī, kurai ir tik ilgstošas un veiksmīgas attiecības ar šo sporta veidu. Mēs gaidām iespēju pārbaudīt perspektīvākos puišus un meitenes no Latvijas un Eiropas, ar NBA un Latvijas Basketbola savienības palīdzību.”

