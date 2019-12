Basketbols: tiekas ar Latvijas basketbola izlases kapteini Jāni Blūmu

Gulbenes sporta centrā 28.novembrī projekta ietvaros viesojās Latvijas basketbola izlases kapteinis Jānis Blūms, informē Gulbenes pilsētas sporta organizators Jānis Stībelis.

Satikties ar leģendāro sportistu, kurš basketbolam veltījis jau 23 gadus, nospēlējis 168 spēles un jau 8 gadus ir izlases kapteinis, bija ieradušies bērni, jaunieši, treneri, sporta entuziasti un fani.

"Jānis iepazīstināja ar savu dzīves gājumu, pastāstīja par savām veiksmēm un neveiksmēm. Sportists atraktīvi atbildēja uz jautājumiem. Iedvesmoja un motivēja jauniešus izvirzīt mērķus un tiekties uz tiem. Viņš teica “Ja kaut vienu dienu Tu neesi trenējies, tad kāds šajā dienā pasaulē kļuva labāks par Tevi”. Jānis arī stāstīja, ka treniņā vienmēr izdara par vienu reizi vairāk uzdotos uzdevumus nekā no viņa prasa treneris," stāsta J.Stībelis.

Izlases kapteinis arī uzdeva jautājumus par basketbola klubu "VEF", lai pārbaudītu jauniešu zināšanas. "Tiem, kuri atbildēja pareizi, Jānis pasniedza dažādas balviņas no kluba. Pasākumā tika izspēlēti dažādi veiklības konkursi un pasniegti suvenīri no Latvijas basketbola izlases un no Jāņa Blūma," stāsta J.Stībelis.

Pasākuma nobeigumā ikviens varēja iegūt autogrāfu un nobildēties kopā ar Jāni Blūmu. "Gribētāju bija tiešām daudz, jo jauniešiem nācās savu kārtu gaidīt rindā," piebilst sporta dzīves organizators.

"Priecājamies, ka šis pasākums izdevās un ka, iespējams, kāda jaunieša sapnis satikt Latvijas basketbola kluba izlases kapteini tika piepildīts. Paldies ikvienam, kurš apmeklēja šo pasākumu! Ceram, ka jaunieši sev guva vērtīgas atziņas. Tāpat arī ceram, ka arī turpmāk notiks šādi motivējoši pasākumi gan bērniem, gan jauniešiem," saka sporta organizators.