Basketbols: treneri no ASV iedvesmo mūsu bērnus

Arī šogad tiem, kuri vēlējās iegūt neaizmirstamu pieredzi basketbola nometnē Gulbenē, tika dota iespēja darboties kopā ar pieciem basketbola treneriem no ASV.

Gulbenes novada pašvaldība, Gulbenes novada bērnu un jauniešu sporta skola un ASV klubs “Athletes in Action” no 29.jūlija līdz 2.augustam Gulbenē organizē basketbola nometni pusaudžiem un jauniešiem. Nometnē piedalās jaunieši gan no mūsu, gan no citiem Latvijas novadiem. Nometnes aktivitātes arī šogad vērstas uz basketbola meistarības paaugstināšanu, saskarsmes spēju, kā arī angļu valodas pilnveidi.





Nometnes vadītāja Vija Kalniņa “Dzirkstelei” stāsta, ka gribētāju piedalīties nometnē bijis ļoti daudz. Kopumā tajā piedalās 110 bērni no dažādām Latvijas vietām – vairāk nekā puse ir gulbenieši, pārējie ieradušies no Liepājas, Jelgavas, Salaspils, Valmieras, Ķekavas, Rugājiem, Madonas un citām vietām. “Interese ar katru gadu kļūst arvien lielāka. Daudzi netika pieņemti,jo vairs nebija vietu. Nav iespēju pieņemt tik, cik ir gribētāju,” stāsta V.Kalniņa.







Viņa uzsver, ka tā ir lieliska iespēja ne tikai bērniem, bet arī mūsu treneriem.







“Tas ir ļoti svētīgi! Apkārtējo novadu treneri arī ir aicināti atbraukt, skatīties, mācīties un gūt pieredzi. Nevienam informāciju neliedzam. Šie basketbola treneri no ASV ir tik atvērti! Viņi ir atbraukuši tikai un vienīgi dot. Ir iespēja uzzināt daudz ko jaunu un interesantu. Bērniem gan sagādā grūtības klausīšanās, grūti koncentrēt uzmanību uz svarīgāko, un tā ir liela problēma,” saka V.Kalniņa.





Viņa stāsta, ka mūsu bērniem līdzdalības maksas šajā nometnē nav, bet tiem, kas atbraukuši no citām Latvijas vietām, esot bijis jārēķinās ar 115 eiro lielu līdzdalības maksu.