Brīvā cīņa: Alīna Aleksandra Antipova Pasaules čempionātā juniorēm izcīna 7. vietu

Tallinā no 12. līdz 18.augustam notika 2019.gada Pasaules čempionāts cīņas sportā junioriem, kurā piedalījās 17 līdz 20 gadus jauni sportisti no visas pasaules, tostarp 17 gadus vecā "Gulbenes K.S.P." Sporta kluba sportiste Alīna Aleksandra Antipova, kurai šis bija pirmais Pasaules čempionāts junioriem. Par to informē Aigars Cīrulis.

Piebilstams, ka pagājušajā gadā Pasaules čempionātā brīvajā cīņā jaunietēm Alīna Antipova izcīnīja 9.vietu.

Treneres Lauras Skujiņas komentārs: "Es šo startu vēlētos nosaukt kā “neizmantoto iespēju čempionātu”. Mūsu sportiste aizvadīja 3 spraigas cīņas, un katrā no tām bija reāla iespēja uzvarēt. Tika radītas ļoti bīstamas situācijas pretiniecēm, taču līdz galam izmantot Alīna tās nespēja. Protams žēl, jo dažbrīd jau iekšēji gavilēju, kad šķita, ka uzvara tūliņ būs rokās! Vienmēr gribas labāk, un noteikti tā varētu arī būt, jo bezgala ticam mūsu sportistu potenciālam un spējām, bet ne vienmēr viss izdodas tā, kā mēs to vēlamies. Objektīvi, ņemot vērā vecumu un pieredzi, varam būt apmierināti ar šo rezultātu, jo tikai es un Alīna zina, kā mums veicās pirms čempionāta, cik pēdējā nometnē Baltkrievijā grūti gāja pret Baltkrievijas sportisti, kuru šajā čempionātā Alīna pieveica 1/8 finālā. Bija iespējas, jo Pasaules čempionāta finālisti, Ķīnas sportisti, izdevās “paturēt” uz lāpstiņām. Lai gan visā visumā mačā klājās ļoti grūti...un izšķirošajā cīņā pret Polijas sportisti, kurā izšķīrās, vai būs iespēja cīnīties par bronzas medaļu, bija tiešām patiesi daudz iespējas uzvarēt, tomēr nācās samierināties ar zaudējumu un kopvērtējumā izcīnītu 7. vietu 17 sportistu konkurencē. Šī bija lieliska pieredze, no uzvarām gūstam pārliecību, bet no zaudējumiem mācāmies. Galvenais - izdarīt pareizos secinājumus un turpināt strādāt. To arī novēlu mūsu Alīnai - nepadoties un atgriezties uz cīņas paklāja gudrākai, vēl spēcīgākai, vēl mērķtiecīgākai!"