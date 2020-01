Brīvā cīņa: “Gulbene wrestling” sportisti Naujenē cīnās ar pieredzējušākiem cīkstoņiem

Daugavpils novadā 25.janvārī notika Naujenes pagasta kausa izcīņa brīvajā cīņā, kur piedalījās 2004.gadā dzimušie un jaunāki cīkstoņi no Daugavpils, Bauskas, Ķekavas un Gulbenes, informē treneris Atis Jencītis.

No biedrības “Gulbene wrestling” sacensībās piedalījās četri cīkstoņi: Aleks Piebalgs - svara kategorijā līdz 42kg, Daniels Renārs Piebalgs - svara kategorijā līdz 55kg, Mikus Rukmanis - svara kategorijā līdz 80kg un Romāns Rubenko -svara kategorijā līdz 100kg. Sacensības bija organizētas, lai katram būtu iespēja cīnīties vismaz divas cīņas.

"Mūsu “svarīgākajiem” puišiem nācās cīnīties ar pieredzējušiem un vecākiem cīkstoņiem, pamatā - no Daugavpils novada. Rezultātā - zaudējumi, tomēr cīnoties bija redzams arī cīņas spars, nepadoties pārspēkam. Mazliet veiksmes un drosme piedalīties sacensībās R.Rubenko deva medaļu par 3.vietu, kas būs stimuls turpināt trenēties. Abiem vieglākajās svara kategorijās startējušajiem puišiem fiziskā spēka pietika, bet tikai pietrūka pieredzes izmantot pareizos paņēmienus, lai pārspētu pretiniekus. Mūsu puiši cīņās izbaudīja stingrus un mērķtiecīgus pretinieku tvērienus, kas mūsu puišus samulsināja par tik strauju cīņas gaitu. Vērojot cīkstoņu cīņas, var atšķirt pieredzējušu cīkstoni no iesācēja. Uz sacensībām braucām, lai arī šīs vecuma grupas puikas gūtu pieredzi un redzētu citu cīkstoņu paņēmienus, lai gan ne ar ko īpašu neatšķiras no tiem paņemieniem, kurus apgūstam arī mēs. Varbūt atšķiras attieksme pret mācību proces," komentē A.Jencītis.