Brīvā cīņa: Gulbenes mazo cīkstoņu starti Igaunijā

Svētdien, 2.decembrī, Igaunijā notika sacensības brīvajā cīņā, kur piedalījās 2007.gadā dzimušie un jaunāki cīkstoņi no Igaunijas un Latvijas. 11 svara kategorijās startēja 97 mazie cīkstoņi. Sacensību devīze - “Meklējam nākošo Olimpisko spēļu uzvarētājus”. Par to informē biedrības “Gulbene wrestling” treneris Atis Jencītis.

No biedrības “Gulbene wrestling” sacensībās piedalījās divi cīkstoņi – Raitis Pušķis (svara kategorijā līdz 38kg) un Artis Jencītis (svara kategorijā līdz 35kg). Sacensības bija organizētas, lai katram būtu iespēja cīnīties vismaz divas cīņas.



"Raitim Pušķim pirmā cīņa bija ar pieredzējušu pretinieku. Cīņas sākumā viņam izdevās atvairīt pirmos uzbrukumus un pašam, ieejot pretiniekam kājās, gūt punktus. Turpinājumā pretiniekam izdevās notriekt Raiti uz paklāja un noturēt uz lāpstiņām. Nākamajās cīņās Raitis centās izvairīties no pārsteidzīgas rīcības un, izmantojot pretinieku kļūdas, guva uzvaras. Cīņa par godalgoto vietu izvērtās ļoti spraiga. Raitis bija vadībā un, cenšoties gūt uzvaras punktus, pieļāva kļūdu un zaudēja savu pārsvaru. Tomēr cīņu pēc punktiem Raitis uzvarēja un izcīnīja 3.vietu. Artim Jencītim pirmā cīņa bija ar pieredzējušu cīkstoni, vairākkārtēju sacensību uzvarētāju. Viņam izdevās gūt punktus un bija iespēja noturēt pretinieku uz lāpstiņām. Pretiniekam izdevās izkļūt no bīstamās situācijas. Cīņas turpinājumā pretinieks izmantoja Arta straujajos uzbrukumos pieļautās kļūdas un guva uzvaru. Nākamajās cīņās Artim izdevās uzvarēt, bet cīņā par iekļūšanu finālā sastapās ar šo sacensību uzvarētāju, kurš Arti cīņas sākumā samulsināja ar spēcīgu tvērienu, no kura bija grūti atbrīvoties. Cīņas laikā Artim bija iespējas gūt punktus, kas netika izmantotas. Šajā cīņā - zaudējums un rezultātā - 5.vieta," komentē A.Jencītis.

Treneris satzīst, ka uz sacensībām ir jābrauc, lai gūtu pieredzi un paaugstinātu meistarību.



"Sacensībās redzam citu jauno cīkstoņu apgūtos paņēmienus, vēlmi cīnīties un nepadoties. Mūsu puikas cīņā ar nepazīstamiem pretiniekiem parādīja cīņas paņēmienus, kas patīk un izdodas vislabāk, bet pietrūka prasmes vadīt cīņu un izmantot savas iespējas. Ja visi mūsu puiši treniņos strādātu ar pilnu atdevi, sacensībās rezultāti būtu citi," norāda A.Jencītis.