Pagaidām Gaujā pie Lejasciema vimbas ķeras vāji

Arī tie makšķernieki, kuri dažādu apsvērumu dēļ nedodas agrajās vimbu “medībās” uz Salacu, Ventu, Lielupi vai Mūsu un Mēmeli, šogad makšķerēšanas priekus jau divus mēnešus bauda tepat Gaujā Lejasciema pusē. Savās pārdomās par netipisko zvejas gadu dalījās arī lejasciemietis Māris Milns, kurš ir ne tikai kaislīgs makšķernieks, bet arī tradicionālo “Lejasciema trīs kausu” organizators. Ārkārtas situācijas dēļ šogad 1. maijā paredzētās sacensības, visticamāk, nenotiks, taču individuāli izpausties nevienam nav liegts.

Pagaidām ķeras vāji

“Ir bijuši gadi, kad ziemā vēl uz Gaujas ledus mēs Lejasciemā ķērām vimbas, taču tās bija šeit ziemojošās zivis, bet šādu gadu, kad janvārī jau varēja noķert pa kādam no jūras ienākušam eksemplāram, gan neatceros. Nevar teikt, ka viņas ķeras labi, viss atkarīgs no veiksmes, zivju uzvedības konkrētajā dienā un katra individuālajām spējām. Es pat teiktu, ka zivis pagaidām ķeras vāji. Visticamāk, vainojams aukstais laiks un strauji mainīgie laika apstākļi, taču pa kādai jau tomēr gadās. Sakarā ar to, ka Gauja šoziem neaizsala un ūdens līmenis upē bija augsts, zivis tiešām ir ieradušās ļoti savlaicīgi. Nāks siltākas naktis un tās noteikti ķersies labāk, taču ir cita problēma. Proti, šobrīd strauji krītas ūdens līmenis, kas jau tuvojas vasaras rādītājiem, un tas var ietekmēt zivju uzvedību. Makšķernieki jau ir apmierināti ar to, ka sezona šogad ir sākusies tik agri, taču par lomiem gan īsti to nevar teikt. Īstā vimbu cope vēl tikai priekšā, un katrs jau savu zivi noķers,” saka Māris.

Daudz inspektoru

Makšķernieki bieži dalās informācijā ar saviem amata brāļiem par to, kas, kur un kā notiek. Klīst runas, ka šogad neierasti daudz savas funkcijas Gaujas krastos veic zivju inspektori. To apstiprināja arī Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes direktors Jānis Lūkins.

“Lielu uzmanību šobrīd esam pievērsuši tieši Vidzemes upju apsekošanai, īpaši upēm, kurās šobrīd uz nārstu dodas vairākas zivju sugas. Galvenokārt tie ir laši, vimbas un nēģi. Gulbenes novadā vislielākā vērība tiek pievērsta tieši Gaujai, taču netiek aizmirsta arī Tirza un Pededze. Jāteic, ka joprojām tiek izņemti gan nelikumīgi tīkli, gan nēģu ķeramās ierīces. Ir sastādīti vairāki protokoli arī makšķerniekiem, kuri ir pārkāpuši noteikumus. Visvairāk pārkāpumu ir tieši saistībā ar makšķernieku gada kartēm, kuras bieži vien nav vai arī tajā nav ierakstīts makšķernieka vārds un uzvārds. Upju krastos cilvēku šobrīd ir ļoti daudz. Tas varētu būt saistīts ar vīrusa izplatību mūsu valstī, jo kur gan atrast drošāku vietu, kā vienatnē sēdēt pie upes? Jau inspektoru klātbūtne nodrošina zināmu kārtību. Cilvēkiem ir jāzina un jāredz, ka mēs esam un strādājam. Visiem inspektoriem ir izdalīti cimdi, individuālie respiratori, un pārbaudes laikā viņi cenšas netuvoties makšķerniekam tuvāk par noteikto attālumu. Situācijas gan mēdz būt dažādas, kad jāskatās, kas ir lomā, gan sugas, gan izmēri, gan skaits. Negribētos, lai lomā būtu kāda šobrīd saudzējama zivju suga vai vairāk par atļautajām piecām vimbām, lai gan makšķernieki tieši šo likumu mēdz ignorēt. Vēl gribētu piebilst, ka daži indivīdi grēko sakarā ar dabas piesārņošanu. Šo procesu gan mēs neesam tiesīgi kontrolēt, taču aizrādīt, protams, var. Nav patīkami, ka upes krasts ir piemēslots un tieši ar makšķerniekiem raksturīgiem atkritumiem. Būsim saudzīgi pret dabu un tā mums atdarīs,” uzsver J. Lūkins.

Viņš atgādina, ka nelicencētajās vimbu makšķerēšanas vietās, kas ir arī Gauja mūsu novada teritorijā, lomā drīkst paturēt ne vairāk kā piecas vimbas, kuras nav mazākas par 30 centimetriem. Nedrīkst paturēt lašus un taimiņus, kā arī šobrīd saudzēšanas periods ir alatām un salatēm (meža vimbām) - līdz 15. maijam, līdakām - līdz 30. aprīlim.

Ne asakas!