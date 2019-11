Dambrete: Gulbenes novada atklātā čempionāta pēdējā kārtā piedalās rekordliels dalībnieku skaits

Sestdien, 9.novembrī, Bērzu sporta zālē tika izspēlēta Gulbenes novada atklātā čempionāta dambretē trešā (pēdējā) kārta, informē sacensību tiesnesis Jānis Ļoļāns.







"Čempionātā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 44. Visvairāk spēlētāju bija vīru konkurencē - 18 dalībnieki. Pirmo vietu, iegūstot 41 punktu, izcīnīja Andrejs Ābelīte no Gulbenes, otrajā vietā ar 37 punktiem - Jānis Ļoļāns no Jaungulbenes, trešais ar 35 punktiem - Jānis Bokalders no Gulbenes. Dāmu konkurencē startēja 6 dalībnieces, bet tikai divas piedalījās vajadzīgajā kārtu skaitā, tāpēc trešā vieta netika piešķirta. Uzvarēja Mudīte Jansone no Jaungulbenes ar 18 punktiem, otrajā vietā ar 14 punktiem - Vineta Mikoviča no Liezeres. Jauniešu konkurencē pirmo vietu, izcīnot 22 punktus, ieguva Ginters Ranka no Gulbenes, otrā un trešā vieta - Jaungulbenes jaunajiem dambretistiem Rūdolfam Oto Jansonam un Aleksandram Bereznickim. Jaunietes sekoja dāmu piemēram, tāpēc tikai divas nospēlēja vajadzīgo kārtu skaitu. Pirmo vietu pārliecinoši ar 27 punktiem ieguva Amanda Švirkste no Dzelzavas, arī otrajā vietā ar 15 punktiem - Dzelzavas dambretiste Dina Juhneviča. Jauniešu konkurencē šoreiz sacensībās piedalījās 19 dalībnieki," stāsta J.Ļoļāns.