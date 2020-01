Dambrete: Gulbenes novada atklātā čempionāta pirmajā kārtā piedalās 27 dalībnieki

Sestdien, 11.janvārī, Gulbenes sporta centrā notika Gulbenes novada atklātā čempionāta dambretē pirmā kārta. Sacensībās piedalījās 27 dalībnieki, informē sacensību tiesnesis Jānis Ļoļāns.





"Pēc trīs stundu cīņām trim dalībniekiem Jāzepam Juhnevičam no Dzelzavas, Dzintaram Znotam no Druvienas un gulbenietim Jānim Bokalderam bija vienāds punktu skaits - 14 punkti. Datorprogrammas koeficients viņus tā arī sarindoja: Jāzepam - pirmā vieta, Dzintaram - otrā un Jānim - trešā. Dāmu konkurencē pirmā vieta - Mudītei Putniņai-Jansonei no Jaungulbenes, otrā vieta - Vinetai Mikovičai no Liezēres, trešā - Sanitai Samuilovai no Līvāniem. Jaunietēm dubultuzvara - Dzelzavas dambretistēm Dinai Juhnevičai un Amandai Švirkstei, trešā vieta - Signei Strazdiņai no Liezēres. Jauniešiem uzvarēja Jēkabs Stepiņš no Liezēres, otrā vieta - Rūdolfam Oto Jansonam no Jaungulbenes un trešā vieta - Raivo Gļebam no Dzelzavas," stāsta J.Ļoļāns.