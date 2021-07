Daukstu pagastā notiks kārtējā Reinīša kausa izcīņa makšķerēšanā

31.jūlijā no pulksten 11. 00 līdz 15.00 norisināsies kārtējā Reinīša kausa izcīņa makšķerēšanā Daukstu pagasta “Jaunārēs”.



Sacensībās aicināti piedalīties visi līdzšinējie sacensību dalībnieki, kā arī tie, kuri vēlēsies izmēģināt laimi pirmo reizi.



Dalība sacensībās ir bez maksas.



“Uzvarētājs saņem ceļojošo kausu un bezmaksas makšķerēšanas pakalpojumus “Jaunārēs” uz veselu gadu. Šogad tāpat kā pērn notiks arī pludmales volejbola turnīrs “Jaunāru King & Queen of the beach”. Piedalīsies 16 dalībnieki. Vēl ir vakances. Būs balvas no “Pirtslietu darbnīcas”,” par to informē sacensību organizators Vilnis Ziediņš.



Vairāk informācijas pa tālruni 28369101.