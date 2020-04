Daumants Dreiškens uztur formu savā mājas svaru zālē (video)

Pavisam nesen dopinga kontrolieris viesojās pie mūsu bobslejista, olimpiskā čempiona Daumanta Dreiškena Gulbenē.

Sižets par to bija vērojams raidījumā “Sporta studija”, kur plašāka sabiedrības daļa arī uzzināja to, ka dopinga kontrolieri negaidīti mēdz viesoties pie sportistiem mājās un kā tieši notiek dopinga analīžu nodošanas process.

D.Dreiškens “Dzirkstelei” stāsta, ka dopinga kontroles veic gan ārpus sacensībām, gan sacensību laikā un olimpiskās vienības sportistus pārbauda ļoti bieži, uz mājām dopinga analīzes brauc ņemt salīdzinoši bieži. Katru dienu sportistam jāaizpilda sistēma “Adams”, kurā jānorāda, kur katru dienu viņš atrodas, jo ir jābūt sasniedzamam jebkurā brīdī.

“Tas jau ir galvenais mērķis, ka arī ārpus sacensībām veic dopinga kontroli. Atbraukt var bez iepriekšēja brīdinājuma. Tas var būt šodien vai rīt, vai trīs dienas pēc kārtas, bet var nebraukt arī divus mēnešus. Pie manis mājās dopinga kontrolieris ir bijis bieži,” saka D.Dreiškens.

Viņam nav šaubu par savu rezultātu, jo ir pārliecināts, ka viss ir kārtībā, - viņš ir par tīru un godīgu sportu. “Jābūt ļoti smalkai sistēmai, lai mēģinātu krāpties, un tas nav tā vērts. Palaikam gan gadās tādi gadījumi, tāpēc arī kontroles notiek,” saka D.Dreiškens.

Šobrīd D.Dreiškenam ir atvaļinājums. Februārī Latvijas bobsleja izlase bija devusies uz Pasaules čempionātu Vācijā. “Tie arī bija pēdējie sezonas mači. Paspējām pirms ierobežojumu ieviešanas finišēt sezonu, un viss paredzētais tika izdarīts. Tādā ziņā mēs finišējām “pēdējā vagonā”. 3.martā mēs atgriezāmies no Vācijas, un jau pēc nedēļas uzlika ierobežojumus. Vīruss mūs nekādi neietekmēja. Tagad ir atvaļinājums, kas sakrita ar šo vīrusa periodu. Dzīvoju mājās. Nekādi kopējie treniņi arī nav paredzēti, un treniņprocess pagaidām nav izjaukts. Droši vien, ka atsāksim treniņus jūnija sākumā. Ja viss līdz tam būs beidzies, tad mūs tas tā ļoti neietekmēs. Bet, ja ierobežojumi turpināsies arī līdz tam, tad kaut kas būs jādomā,” stāsta sportists.

Arī tagad viņš ikdienā uztur fizisko formu. “Krosiņi, velosipēds, mājās izveidota sava svaru zālīte, kur arī ir iespēja trenēties. Kaut kā jāiziet no esošās situācijas,” saka D.Dreiškens.



Video šeit