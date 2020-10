“Dīķsalās” par ūdens un dubļu trūkumu sportisti nesūdzējās

Stradu pagasta “Dīķsalās” oktobra sākumā notika bezceļu sacensības “CanAmTrophy”, kurās startēja 33 komandas - 25 kvadricikli un 8 automašīnas.

“Dīķsalu” saimnieks Guntis Miķelsons “Dzirkstelei” stāsta, ka šis bija trešais “CanAmTrophy” kausa izcīņas posms. “Vēl bija plānots ceturtais posms novembrī Liepājā, taču COVID-19 dēļ ir pārcelts uz nezināmu laiku. Iespējams, vēl šogad paspēs noorganizēt,” spriež G.Miķelsons.



Viņš stāsta, ka sacensībās no Gulbenes novada šogad piedalījās Ilmārs Lubiņš (“ATV Pro”) un Baiba Lubiņa (“ATV Hobby”). “Ilmāram pirmā iebrauciena pēdējā aplī salūza kvadricikls, tādēļ sacensības nevarēja turpināt. Kopvērtējumā viņš palika 12.vietā. Baiba pirmo reizi piedalījās šāda veida sacensībās. Izbraucot no grāvja, viņa avarēja, taču tomēr turpināja braukt. Ņemot vērā, ka viņai šīs bija pirmās sacensības, Baiba uzrādīja ļoti labus rezultātus,” stāsta G.Miķelsons. Trasē sportistiem bija sarūpēti “pārsteigumi”. G.Miķelsons saka, ka trasi varētu pat uzskatīt par pilnīgi jaunu, jo tika mainīts braukšanas virziens, kā arī trasē tika iekļauti jauni dubļu posmi. Tā kā septembrī un oktobrī līdz sacensībām nebija lietus, trase bija pārkaltusi. “Pēdējās trīs dienas mēs intensīvi laistījām trasi, tāpēc par ūdens un dubļu trūkumu nevarēja sūdzēties,” saka G.Miķelsons.

Ar trešo kausa izcīņas posmu, kurš tika organizēts “Dīķsalās”, G.Miķelsons ir apmierināts, kaut gan tajā pašā laikā viņš atzīst, ka nedēļu pirms sacensībām plānojuši tās atcelt, jo nebija pārliecības, ka būs pietiekams dalībnieku skaits. “Dienā, kad sacensības atcēlām, saņēmām neskaitāmus zvanus un vēstules no sportistiem un iesaistītajām pusēm, lai sacensības netiek atceltas. Tajā pašā dienā pieteicās vēl desmit sportisti, tāpēc nolēmām, ka sacensības tomēr organizēsim. Pēdējā brīdī veicām visus sagatavošanās darbus. Mūs ļoti apbēdina neobjektīvie valdības lēmumi par to, ka visu sportu, neiedziļinoties pēc būtības, ieliek vienā maisā. Bezceļu sacensības tiek organizētas svaigā gaisā, pulcēšanās nenotiek, jo skatītāji sadalās pa visu teritoriju un mežiem. Kādēļ ir jāuzliek ierobežojumi šāda veida sacensībām? Nezinu. Vēl nav skaidrs, kādēļ ir tik stingri ierobežojumi attiecībā uz ārvalstu sportistu ierašanos. Piemēram, lai pie mums atbrauktu sportisti no Lietuvas, viņiem bija jāveic analīzes savā valstī. Pēc tam, ierodoties pie mums, tās jāveic atkārtoti, jāatrodas pašizolācijā, bet, atgriežoties dzimtenē, jāievēro divu nedēļu pašizolācija. Tieši šo fiziski neizpildāmo noteikumu dēļ pie mums neatbrauca desmit komandas no Lietuvas un trīs komandas no Igaunijas. Lietuvu pārstāv ļoti spēcīgi un pieredzējuši braucēji, kuri sacensībām dod pievienoto vērtību. Viņi ļoti vēlējās piedalīties, taču... Skatītāju gan šogad bija gandrīz tikpat daudz kā pagājušajā gadā. Ja nebūtu COVID-19 ierobežojumu, kuru dēļ cilvēki drīz no mājām baidīsies iet ārā, domāju, ka skatītāju būtu bijis divas reizes vairāk,” saka G.Miķelsons.

Sportisti mēdz teikt, ka “Dīķsalās” tiek organizēts viens no labākajiem posmiem Baltijā, jo šāda veida sacensībām te ir piemērota infrastruktūra. “Organizējam sacensības ar augstu atbildības sajūtu. Rūpējamies gan par skatītājiem, gan par sportistiem. Ja organizējam dubļu sacensības, tad arī rūpējamies par to, lai tie būtu. Ja ir sausums, tas ir jāpārvērš slapjumā, lai dubļu sacensības neizvēršas par krosa sacensībām. Lai piesaistītu jaunos braucējus, šogad bijām izveidojuši salīdzinoši vienkāršu trasi “Hobby” klasē, kurā var piedalīties ikviens braucējs, kuram garāžā dīkstāvē stāv kvadricikls. Šī ir iespēja izjust sacensību garšu, tajā pašā laikā ļoti neriskējot un nebojājot tehniku. Arī nākamgad tiks izveidota šāda trase. Ja vien COVID-19 dēļ nebūs milzīgu ierobežojumu, noteikti organizēsim dubļu sacensības. Iespējams, “Dīķsalās” būs pat divi posmi - pavasarī un rudenī,” saka G.Miķelsons.