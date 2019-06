Divas dienas Staru mototrasē

Daukstu pagasta Staru mototrasē 1. un 2. jūnijā notika Eiropas čempionāts EMS65 un EMX85 klasēm, kā arī vienlaikus risinājās Nacionālais kausa motokrosā 3.posms gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Eiropas čempionātā MX65 klasē startēja arī sinolietis Jēkabs Kubuliņš. Diemžēl traumas pēc sacensībās nepiedalījās viņa brālis Jānis, bet arī Jēkabs uzrādīja ļoti labus rezultātus. Pirmajā braucienā īsti neizdevās “izcelt” startu un trases beigās tika piedzīvots neliels kritiens, taču vienalga 15.vieta. Otrajā braucienā veicās jau labāk un tika izcīnīta 11.vieta, kas šo sacensību kopvērtējumā ļāva ierindoties 13.vietā. Ilggadējais motokrosu komentētājs Ēriks Fogels uzslavēja mūsu jauno motobraucēju Jēkabu Kubuliņu un izteicās, ka tas esot liels pagodinājums un sevis pierādīšana brīžiem turēties šādu sacensību desmitniekā un tam visam vēl būs liels potenciāls turpmākajās sacensībās.

Nacionālā kausa sacensībās piedalījās krietni vairāk mūsu novada pārstāvju. “MK Litene” vien pārstāvēja četri dalībnieki. “Pirmajā dienā MX klasēm notiek kvalifikācijas braucieni, kur pēc labākā apļa uzrādītā rezultāta braucēji tika sadalīti atsevišķās MX A, MX B un MX C grupās. Vislabāk no komandas veicās Valteram Beļavam, kurš B grupā divu braucienu summā ierindojās 4.vietā, aiz sevis atstājot Lizuma braucēju Andri Tilgasu. Savukārt nedaudz zemākajā C grupā 2.vietā ierindojās Jānis Ozoliņš, bet Rolands Neilands 39 braucēju konkurencē palika devītais. Savukārt otrajā dienā “Mini MX” klasē Litenes komandu pārstāvēja Reinis Felders, kurš abus braucienus “kodās” ar “Gulbebes Moto” pārstāvi Edgaru Upīti. Lai gan abi jaunieši divu braucienu summā ieguva vienādu punktu skaitu, jo finišēja blakus, tikai apgrieztā secībā, E.Upītis ierindojās 3., bet R Felders 4.vietā. Varbūt nākamajā sezonā startēsim zem vienas komandas karoga. Par šādu risinājumu jau sarunas ir ievadītas,” saka kluba vadītājs Gints Markovs.

Sacensību organizators Intars Sabulis “Dzirkstelei” atzīst, ka gaidījis vairāk skatītāju, jo ieeja bijusi brīva. “Bija, protams, vairāk nekā citos gados, bet ne tik, cik gribējās. Tas tomēr bija tāda mēroga pasākums un par brīvu, tāpēc nevar saprast, ko cilvēkiem īsti vajag,” viņš saka.

Savukārt sacensības kopumā aizritējušas labi, sportisti nav guvuši nopietnas traumas, protams, neizpalika mazi sasitumi, kritieni. “Par to ļoti pārsteigta bija starptautiskā žūrija. Tas liecina, ka trase bija sagatavota perfekti. Viņi gan nobijās un amatieru klasēm Nacionālajā kausā samazināja braucienu ilgumus, par ko bija sašutuši paši dalībnieki, ar domu, lai saglabātu trasi, bet beigās atzina, ka neuzticēšanās tomēr bija viņu kļūda, jo trase būtu izturējusi un viss būtu noticis, kā bija plānots. Šis Eiropas čempionāta posms tiek uzskatīts par labāko gan organizatoriskajā ziņā, gan trases sagatavošanas ziņā,” stāsta I.Sabulis, kurš saņēmis ne vienu vien uzslavu no sacensību dalībniekiem par labo trasi.

Visus rezultātus var skatīt mājaslapā “Mylaps.com”. Tagad Staru trasē notiks treniņi, sacensības šovasar tur vairs nav plānotas.